Vouw je je telefoon dubbel met de Samsung Flip 6 en Fold 6?

Jazeker! Want sinds een aantal jaren is Samsung druk bezig met de comeback van de gevouwen telefoon. Ook dit jaar lanceert Samsung weer twee nieuwe toestellen namelijk de Flip 6 en de Fold 6. Beide in het oog springende toestellen, al was het alleen al om het mooie uiterlijk en het robuuste design. Maar ook de binnenkant doet ertoe doordat de nieuwste AI is verwerkt. Benieuwd wat je kan verwachten van deze nieuwe pareltjes uit de Samsung collectie? Lees snel verder.

Samsung Flip 6; top of flop?

Wanneer we kijken naar de Samsung Flip 6 reviews dan kunnen we niet anders dan concluderen dat deze top is. Ten opzichte van zijn voorganger heeft de Flip 6 een camera-upgrade gekregen. De Samsung Galaxy Z Flip 6 is het kleinere broertje van de Galaxy Z Fold 6, maar doet niet onder qua prestaties want aan de binnenkant is nagenoeg gebruikgemaakt van dezelfde technologie. De Samsung Flip 6, maar ook de Fold 6 zijn eigenlijk combinaties tussen een smartphone en een tablet, wat het een hele goede investering maken. Het uiterlijk van de Z Flip 6 verschilt nauwelijks met die van de Flip 5. Nog altijd is het hoofdscherm “FullHD+”, ofwel een uitgerekte 1080p in 22:9 aspectratio. In opgeklapte vorm is enkel het cover-scherm te zien, wat soms doet denken aan het gebruik van een smartwatch en eerste signalen kan doorgeven. Met 720×748 pixels en 306 PPI is het scherm van topkwaliteit. Het toestel is vrij licht met 187 gram, iets wat voor zo’n veelomvattend toestel zeer fijn is. Er is gebruik gemaakt van een matte aluminium afwerking, waardoor vingerafdrukken op de rand bijna niet meer zichtbaar zijn en hij zeker tegen een stootje kan. Een prachtig toestel waar je praktisch alles mee kunt wat je wilt van een smartphone maar dus ook een reële vervanging van een tablet is.

Samsung Fold 6; ook goed?

Dan de Samsung Fold 6 waarbij de grootste vooruitgang niet voor het blote oog zichtbaar is maar het vooral in de AI innovaties zit. Hier zijn ze erg enthousiast over in de Samsung Fold 6 review. geen camera upgrade maar wel een subtiel ander uiterlijk. Er is namelijk de aansluiting gezocht bij de S24 ultra, doordat er ook is gekozen voor dof aluminium en een premium afwerking wat luxe en kwaliteit uitstraalt. Hij is lichter dan zijn voorgangers en met 239 gram prima van gewicht is. Met de scherpere hoeken oogt het grote interne scherm van de Z Fold 6 precies hetzelfde als zijn voorganger de 5. De maximale helderheid van 1.750 nits is naar 2.600 gegaan en ook de dikte van het totaal is geslonken van ruim 13 naar 12,1 mm. Wat een bekend probleem is, en ook bij de Fold 6 speelt, is de reflectie wanneer je het toestel uitklapt. Dit is iets wat bij tablets momenteel nog net iets beter ontwikkeld is. Daarmee is te concluderen dat de Fold 6 een prachtig toestel is, maar de vooruitgang hem vooral aan de binnenkant zit ten opzichte van de Fold 5.

Kortom, wanneer we kijken naar de twee nieuwste, gevouwen toestellen van Samsung dan kunnen we wel zeggen dat het weer pareltjes zijn. Zowel de binnenkant als vooral de buitenkant van de Flip zijn weer net wat mooier dan zijn voorgangers. Dus op zoek naar een zeer gebruiksvriendelijk toestel waar je een aantal jaren mee vooruit kunt? Dan is de Fold of Flip 6 een goede keuze!