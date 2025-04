In de moderne digitale wereld zijn QR-codes niet meer weg te denken. Ze worden overal gebruikt: van het betalen in winkels tot het registreren voor evenementen. Helaas heeft de populariteit van QR-codes ook geleid tot een nieuwe vorm van fraude in Nederland.

Wat is QR-codefraude?

QR-code fraude is het misbruik van QR-codes door criminelen om persoonlijke informatie of geld te stelen. Valse QR-codes leiden naar schadelijke websites of laten u onbewust betalingen uitvoeren. Omdat QR-codes op het eerste gezicht betrouwbaar lijken, kunnen ze een effectieve manier zijn voor oplichters om nietsvermoedende slachtoffers te misleiden.

Hoe werkt QR-codefraude?

Er zijn verschillende manieren waarop QR-code fraude kan plaatsvinden:

Valse QR-codes: criminelen printen valse QR-codes en plakken deze over echte codes in bijvoorbeeld restaurants of winkels. Als u de QR-code scant, leidt deze u naar een nepwebsite. Deze ziet eruit als de echte website, maar is ontworpen om persoonlijke gegevens te stelen.

Frauduleuze transacties: op sociale media of via berichtenapps delen fraudeurs QR-codes die een directe betaling activeren wanneer ze gescand worden. Dit lijkt vaak een legitieme transactie of donatie.

Phishing via QR-codes: QR-codes worden ook gebruikt om phishing-aanvallen uit te voeren. Hierbij wordt u naar een website geleid die vraagt om uw creditcardgegevens, inloggegevens of andere gevoelige informatie. Deze aanvallen worden ook via valse e-mails verspreid, die u misleiden om persoonlijke informatie te delen.

Voorbeelden QR-codefraude

Een voorbeeld van QR-codefraude in Nederland is de verspreiding van valse codes bij parkeerautomaten. Hierbij worden gebruikers naar een nep-betaalpagina wordt geleid.

Daarnaast zijn er meldingen geweest van fraudeurs die QR-codes gebruikten in e-mails die van bekende webwinkels leken te komen, met het verzoek om openstaande rekeningen te betalen.

Voorkom QR-codefraude

Om QR-codefraude te herkennen, is het belangrijk om altijd het webadres te controleren dat verschijnt zodra u de QR-code scant. Kijk goed of de website betrouwbaar is en klopt met wat u had verwacht.

Wees voorzichtig met het scannen van QR-codes van onbekende bronnen, vooral als deze via sociale media of berichtenapps worden gedeeld.