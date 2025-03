LET GOED OP: Valse berichten kunnen ook met de post komen

HCC waarschuwt regelmatig voor spamberichten die in omloop zijn. Zulke berichten komen veelal via elektronische weg (denk aan e-mail en sms) bij mensen terecht. Wees echter ook alert bij de ouderwetse brieven via de normale post. Wij kregen een voorbeeld van zo’n brief toegestuurd.

De brief hierboven lijkt afkomstig van DigiD en de Rijksoverheid. Dat is echter niet juist. DigiD waarschuwt op de eigen website https://www.digid.nl ook voor deze brief. “Let op, DigiD stuurt u nooit berichten met een link of QR-code. Ziet u wel een link of QR-code in een bericht dat van DigiD lijkt te komen? Scan de QR-code niet en klik niet op de link”, zo staat er te lezen.

DigiD benoemt ook wat kenmerken van een vals bericht:

Boodschap die angstig maakt. U moet bijvoorbeeld direct betalen anders wordt uw account stopgezet.

Link of QR-code in het bericht.

Bericht staat in uw spam-mailbox.

Geschreven in gebrekkig Nederlands.

Blijf dus altijd alert, ook bij gewone brieven via de reguliere post!

De foto van de brief hierboven kregen wij toegestuurd, inclusief de met rood geschreven opmerkingen over oplichting. Opmerkelijk aan deze brief is dat het e-mailadres en het telefoonnummer (inclusief de openingstijden van de helpdesk) kloppen. Mogelijk proberen de fraudeurs hiermee vertrouwen te wekken in de hoop dat mensen denken: die gegevens kloppen dus dan zal de brief wel echt zijn. Maar dat is de brief dus niet!!