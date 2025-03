Reizen met betaalkaart in het OV wordt steeds gewoner

Het reizen met een contactloze betaalpas of creditkaart blijft gestaag toenemen, zo blijkt uit de Factsheet betalingsverkeer 2024 van Betaalvereniging Nederland. Van alle contactloze passen die in december 2024 werden gebruikt voor het in- en uitchecken in het OV, was 41 procent een betaalpas of creditkaart, al dan niet digitaal op een smartphone of smartwatch. De overige 59 procent was een OV-chipkaart. Twaalf maanden eerder was het aandeel betaalkaarten in het OV nog 33 procent.

De leden van de Betaalvereniging zijn betaaldienstverleners. Zij leveren een deel van de infrastructuur voor het betalingsverkeer en zorgen er met elkaar voor dat betalingen van en naar de juiste persoon of het juiste bedrijf gaan. De leden variëren van gevestigde banken, tot toetredende betaalinstellingen, gericht op particulieren of de zakelijke markt en op algemeen betalingsverkeer of een specifiek deel van de markt.

De vereniging meldt ook dat het betalen met iDEAL in 2024 sterk in de lift zat. Het volume steeg met 10 procent naar 1,47 miljard betalingen. De omzet met iDEAL lag in 2024 met €141 miljard nog maar 4 procent onder de totale pinomzet van €147 miljard.

Het aantal pinbetalingen liet maar een bescheiden toename zien. Het volume steeg naar 5,77 miljard betalingen (+2,9 procent) en de omzet naar €147 miljard (+2,8 procent). In de jaren vóór de coronapandemie stegen pinbetalingen aan de winkelkassa met aanzienlijk hogere percentages. In 2018 steeg het pinvolume nog met bijna 13 procent.

Aan de toonbank blijft betalen met een smartphone of smartwatch sterk groeien, al was het daar in december 2024 nog niet de meestgebruikte manier van betalen. Van alle betalingen aan de toonbank was naar schatting 80 procent een pinbetaling. Van die pinbetalingen was maar liefst 94 procent contactloos. Van alle contactloze betalingen was 55 procent met een fysieke betaalpas en 45 procent met een mobieltje of slim polshorloge.