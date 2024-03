Probleem met mail versturen naar Microsoft-account

De afgelopen dagen is er een probleem met het versturen van een mail naar een mailadres van Microsoft. Lees hier meer over een oplossing en de oorzaak.

Als je vanuit een HCCnet-mailadres een mail naar een Microsoft-account verstuurt, krijg je na 24 uur een bericht dat de levering is vertraagd. En daarna krijg je elke 24 uur een bericht dat je mail nog niet is afgeleverd op dat Microsoft-mailadres. Dat versturen naar een Microsoft-mailadres geldt voor alle Microsoft-domeinen, oftewel mailadressen met @outlook, @live, MSN, etc.

Oplossing

Omdat nu al dagen een HCCnet-mailbericht niet wordt geleverd op een Microsoft-mailadres, kun je beter die ontvanger vragen of degene een ander mailadres heeft. Dat doe je dus niet via het versturen van een mail naar dat Microsoft-mailadres, maar bijvoorbeeld door degene te bellen. Of wellicht heb je een ander mailadres van de ‘ontvanger’.

Oorzaak

Afzenders met een HCCnet-adres hebben ongeoorloofde zaken via mail verstuurd. Daardoor heeft de reputatie van HCC schade opgelopen en heeft Microsoft actie ondernomen.

HCC kan helaas nog niet alles blokkeren als wij merken dat er ongeoorloofde zaken worden verstuurd vanuit hccnet. Het heeft dus niets met de inrichting van ons mailplatform te maken, maar komt helaas door datgene wat deze en gene versturen..

Verder is het natuurlijk zo dat iedereen als afzender een willekeurig hccnet-adres kan opgeven.

Een voorbeeld van het niet-afleveren van een mailbericht aan een Microsoft-mailadres: