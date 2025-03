Presentaties over Thunderbird, Double Commander en LibreOffice

Windows 10 wordt vanaf 14 oktober 2025 niet meer ondersteund en dus ermee het internet opgaan, is dan niet meer echt veilig is. Wat moet je dan met een nog goede computer, waarop helaas geen Windows 11 geplaatst kan worden, omdat de technische kenmerken niet meer voldoen voor Windows 11? Er kan Linux als besturingssysteem op geplaatst worden.

Dat werkt prima. Maar misschien aarzel je, omdat je Linux niet kent en niet weet welke programma's je erop gebruiken kunt. Bezoek daarom onze presentaties.

Nu zijn er vele programma's die zowel op Windows 10/11 als op Linux werken. O.a. Thunderbird, Double Commander en LibreOffice. Om je daarmee te laten kennismaken, kan de weg openen om Linux te gaan proberen. We hebben het dan over opensourcesoftware.

Wat zit er achter de benaming "open source"? Opensourcesoftware betekent dat iedereen toegang heeft tot de code van de software en vrij is om het aan te passen. En dat het ook gratis is en er geen geld voor gevraagd mag worden. Dit in tegenstelling tot beschermde software, zoals MicrosoftOffice, waarvoor betaald moet worden. De meeste Linux programma's zijn open source. Maar ook onder Windows kunnen opensourceprogramma's draaien. Zo is er het bekende LibreOffice. Het is kantoorsoftware dat draait zowel op Windows als op Linux systemen.

Thunderbird is een mailprogramma van Mozilla. Bij HCC horen we veel over problemen met Outlook. Daarom raden we altijd aan om in plaats van Outlook Thunderbird te gaan gebruiken. Ook onder Windows 1 0 en 11. In de presentatie krijgt u te zien hoe het programma er uit ziet, en hoe het te installeren en te gebruiken is. Je kunt er POP en IMAP accounts aan toevoegen, en ook Gmail en Microsoft mailaccounts.

Dan Double Commander. Je kent misschien Total Commander. Dit programma doet hetzelfde, maar dan open source. Dit programma is een sublieme vervanger van de Windows Verkenner. Zowel in Windows als in Linux. Ja, in elke Linux versie zit ook een verkenner. Per distributie krijgt die ook een andere naam, maar dat terzijde. Zowel in Windows als in Linux is altijd Double Commander te installeren. Het grote voordeel is, dat je je mappenstructuur tweemaal ziet, naast elkaar. En dat je mappen en files uit de ene lijst naar een plek in de andere lijst kunt schuiven en zo je mappen en files kunt verplaatsen, verwijderen, enz .

LibreOffice is een kantoorpakket met Writer als tekstververwer, Impress als presentatieprogramma, Draw als tekenprogramma en Calc als spreadsheetprogramma. Daarnaast is er nog Base: een database programma en Math om wiskundige formules te verwerken. De files die je met LibreOffice maakt kun je opslaan als Microsoft Office-files, dus .docx, .ppt, etc. Dus je kunt je familie en vrienden gewoon MicrosoftOffice files sturen, terwijl die gemaakt zijn met LibreOffice. En andersom kun je alle Microsoft Office files openen in LibreOffice.

Tijdens de presentatie zal zichtbaar worden wat de mogelijkheden van LibreOffice zijn. Het doet niet onder voor Microsoft Office. De meeste functies die je kent en toepast in Word, Powerpoint en Excel kun je ook toepassen in Writer, Impress en Calc. Soms moet je even zoeken waar de functies zitten. Maar dat hoort bij het leren omgaan met een nieuw programma.

De presentaties worden gehouden in Steenwijk op 18 maart 2025 van 13.30 - 16.30 uur en in Zwolle op 20 maart 2025 van 19.30-22.00 uur.