Streamen wordt steeds populairder, de mogelijkheden om via internet te kijken naar films of te luisteren naar muziek zijn vrijwel eindeloos. De diensten zijn soms gratis beschikbaar of anders tegen een maandelijkse vergoeding. De mogelijkheden en het aanbod van verschillende streamingsdiensten zijn bijzonder groot en er komen steeds nieuwe bij.

In deze presentatie bespreken we wat streamen is, wat je ervoor nodig hebt en een aantal streamingdiensten die in Nederland populair zijn. De presentatie wordt op vele plaatsen gegeven. Ga hiervoor naar de Agenda.