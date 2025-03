Politiepresentatie over cybercrime en oplichting ouderen op HCC!kennisdag

Op de HCC!kennisdag van zaterdag 22 maart zal een functionaris van de Nationale Politie twee presentaties houden. Deze beginnen om 11.15 en 12.45 uur.

De diender zal ingaan op vele zaken. Vanzelfsprekend komt aan de orde om het oplichters niet te makkelijk te maken. Maar ook zaken als bank-helpdeskfraude, WhatsApp-fraude en phishing zullen in zijn presentatie ruime aandacht krijgen.

De presentaties vinden plaats in de Berkenzaal van de Expo Houten, op de eerste verdieping. De presentaties zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van HCC.

Meer informatie over de HCC!kennisdag – bijvoorbeeld informatie over de vele andere presentaties – is te vinden op hcc.nl/kennisdag.

Plattegrond van de eerste verdieping van de Expo Houten. De Berkenzaal, waar de politiepresentaties plaatsvinden, is op deze plattegrond links te zien