Platform met kinderporno offline gehaald

Naar aanleiding van een omvangrijk Duits onderzoek heeft het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) op 11 maart 2025 het kinderpornografische darkweb-platform KidFlix offline gehaald, zo heeft de Politie gisteren bekendgemaakt. De server bevond zich in Nederland.

KidFlix was een online platform waarop kinderpornografisch beeldmateriaal werd aangeboden. Ruim 1,8 miljoen gebruikers logden wereldwijd in op het platform. Tegen betaling konden ze video’s downloaden, waarop seksueel misbruik van kinderen te zien was. Ook konden gebruikers video’s streamen en zelf nieuwe video’s aanbieden.

Het TBKK heeft op verzoek van de Duitse autoriteiten ondersteuning geleverd bij het kopiëren en ontoegankelijk maken van het platform KidFlix. De server, waarop ruim 72.000 video’s stonden, bevond zich in Nederland.

De Duitse autoriteiten hebben samen met Europol wereldwijd ruim 1.400 gebruikers van KidFlix geïdentificeerd, mede dankzij een analyse van het betalingsverkeer. De informatie over de verdachten is gedeeld met opsporingsinstanties in 35 verschillende landen die vervolgens in de periode van 10 tot 21 maart bij deze verdachten zijn langsgegaan.

In Nederland zijn dertien verdachten geïdentificeerd. Het TBKK heeft bij vijf verdachten doorzoekingen uitgevoerd, waarbij diverse gegevensdragers in beslag zijn genomen. Hierbij is samengewerkt met verschillende TBKK’s in het land en de LO. Hoewel er vooralsnog geen aanhoudingen zijn verricht, wordt niet uitgesloten dat dit na uitgebreid onderzoek van de inbeslaggenomen gegevensdragers alsnog gebeurt.

De andere acht Nederlandse verdachten hebben bezoek gehad van een wijkagent die een officieel waarschuwingsgesprek met hen heeft gevoerd. Het gaat om personen die niet eerder soortgelijke feiten hebben gepleegd en waarvan is vastgesteld dat zij geen directe omgang hebben met kinderen.

TBKK-rechercheur Annemiek van Noord: “Met deze waarschuwingsgesprekken geven we een heel duidelijk signaal af: we weten waar je mee bezig bent. Het bezitten van kinderpornografisch beeldmateriaal is strafbaar. Stop ermee en zoek hulp, bijvoorbeeld bij de organisatie Stop it Now. Deze interventies – om gebruikers uit de anonimiteit te halen – zijn in het recente verleden succesvol gebleken. Het merendeel van de mensen met wie we zo’n gesprek hebben gevoerd, geeft aan te stoppen met het bekijken van kinderpornografische beelden.”

Stop it Now is er voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens en/of gedrag richting minderjarigen of van andere personen in hun omgeving. Je kunt geheel anoniem bellen of chatten met een medewerker van Stop it Now: www.stopitnow.nl