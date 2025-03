Onze excuses voor de meervoudige bezorging van de nieuwsbrief

Beste nieuwsbriefabonnees,

Wij willen graag jullie aandacht vragen voor een technisch probleem dat sommige van jullie mogelijk ook al hebben opgemerkt. We hebben signalen ontvangen dat onze nieuwsbrief bij een aantal nieuwsbriefabonnees meerdere keren in de inbox verschijnt, soms zelfs tot drie keer per uitgave. Dit is uiteraard niet de bedoeling, en we begrijpen dat dit als hinderlijk kan worden ervaren.

Allereerst willen we onze oprechte excuses aanbieden voor deze overlast. We waarderen het dat jullie onze nieuwsbrief lezen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen HCC. De nieuwsbrief is bedoeld als een handig en overzichtelijk communicatiemiddel, en het is vervelend als dit in de praktijk leidt tot onnodige herhaling in jullie e-mailbox. We begrijpen dat dit als storend kan worden ervaren en betreuren het ongemak dat hierdoor ontstaat.

Ons team is direct aan de slag gegaan om de oorzaak van dit probleem te achterhalen. We onderzoeken momenteel wat er precies misgaat en welke technische stappen nodig zijn om dit probleem structureel op te lossen. Omdat onze nieuwsbrief wordt verzonden via een geautomatiseerd systeem, kan een klein foutje soms leiden tot onbedoelde duplicaten. We willen dit grondig analyseren en ervoor zorgen dat we niet alleen het probleem oplossen, maar ook dat het in de toekomst niet opnieuw voorkomt.

We vragen jullie begrip voor het feit dat het misschien enige tijd kan duren voordat we een definitieve oplossing hebben. Ons doel is om de nieuwsbrief weer correct en slechts één keer per editie te laten bezorgen bij ieder lid. We zetten alles op alles om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. In de tussentijd kun je, indien gewenst, dubbele exemplaren gewoon negeren of verwijderen uit je inbox. Je hoeft het niet meer bij ons te melden, want, zoals hierboven aangegeven, het probleem is bekend.

Nogmaals onze excuses voor het ongemak en dank voor jullie geduld en begrip. We waarderen jullie betrokkenheid bij HCC enorm en hopen dat we snel met een blijvende oplossing kunnen komen. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen in onze vereniging.

Met vriendelijke groet,

Wijnand van Swaaij

Voorzitter/Secretaris Vereniging HCC