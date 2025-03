Online sessie games programmeren

Heb je ook interesse in het programmeren van computergames? Op vrijdag 14 maart 2025 om 20:00 uur is er weer een online bijeenkomst over games programmeren, georganiseerd door HCC!programmeren. Deze online bijeenkomst is bedoeld om ervaringen en nuttige tips te delen en elkaar te helpen bij problemen. De games programmeren sessies zijn er elke week op vrijdagavond.

Tijdens de bijeenkomst worden onderwerpen besproken die te maken hebben met het zelf maken van games. Dit kan gaan over het schrijven van code voor een game in C#, JavaScript of Basic, of bijvoorbeeld over Game Engines zoals Unity.

Voor beginners besteden we ook aandacht aan het maken van Games met Scratch. Je programmeert dan in een grafische omgeving met blokken in plaats van met regels programmacode. Hiervoor heb je alleen een webbrowser nodig.

Er is ook een Platform Gameontwerp actief. Meer informatie over dit platform vind je in PC-Active 340 vanaf pagina 89. Ook in PC-Active 341, die deze week bij de HCC-leden op de mat valt, is meer informatie over het platform te vinden. Daarin staat tevens een artikel over het programmeren in Scratch.