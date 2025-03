Ongewenste belletjes zorgen voor record aantal meldingen bij ACM

In 2024 ontving de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bijna 84.000 meldingen, een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Deze meldingen, vragen en klachten, zijn afkomstig van consumenten (78.000) en bedrijven (6000). Met name het aantal meldingen over ongewenste en misleidende telefonische werving en over problemen met webwinkels nam toe.

Wat de webwinkels betreft klaagden consumenten met name over ‘dropshippers’ die producten niet leverden, slechte producten leverden en over problemen met retourneren. Om consumenten te helpen hun rechten te halen lanceert de ACM een reeks uitlegvideo’s over de concrete consumentenproblemen die dagelijks bij de ACM gemeld worden.

Meer dan drie miljoen consumenten bezochten de website ACM ConsuWijzer. De beste bezochte pagina was die met de voorbeeldbrieven. Daarnaast zochten bezoekers van de website vooral naar informatie over wat je kunt doen na een miskoop online en welke regels gelden bij telefonische werving.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Naast het lezen van de informatie op onze website kunnen mensen vanaf nu ook onze video’s bekijken over waarop je recht hebt als je iets koopt. Vaak heb je meer rechten dan je denkt. Wist je dat de garantie op een product niet na 2 jaar verloopt, maar dat je daarna vaak ook nog recht hebt op een goed werkend product? Wist je dat je bij een aankoop aan de deur of telefonisch recht hebt je 14 dagen bedenktijd, net als bij online aankopen? En dat dit niet geldt als je iets in de winkel koopt? Je recht halen begint bij je recht kennen.”

Consumenten hebben vaak meer rechten dan ze denken. Daarom lanceert de ACM een reeks uitlegvideo’s over basis consumentenrechten. De korte video’s bevatten concrete informatie over hoe je als consument je recht kunt halen bij veel voorkomende consumentenproblemen, zoals problemen bij een online aankoop. Consumenten die hun rechten kennen, kunnen bedrijven aanspreken op hun plichten. Om het halen van je recht eenvoudiger te maken biedt de ACM gratis voorbeeldbrieven – met invulhulp – aan op ACM ConsuWijzer.

Waarvoor kun je terecht bij ACM ConsuWijzer?

ACM ConsuWijzer geeft gratis informatie en advies over je rechten als consument. Het loket is onderdeel van de toezichthouder ACM. Op www.consuwijzer.nl leggen wij de wet zo begrijpelijk mogelijk uit. Consumenten kunnen telefonisch of per mail gratis advies krijgen over hun rechten. Dit advies kun je gebruiken als basis voor je eigen actie, bijvoorbeeld het sturen van een voorbeeldbrief.

Kom je er niet uit met het bedrijf? Dan kun je het probleem ook melden. Je melding helpt de ACM om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden en waar de toezichthouder moet ingrijpen.