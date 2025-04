Ondersteuning Windows 10 stopt maar wat zijn de alternatieven?

In oktober stopt Microsoft met de gratis ondersteuning van Windows 10. Dit betekent dat er geen gratis (veiligheids)updates meer zullen plaatsvinden. Elektronisch bankieren is dan veiligheidshalve niet meer mogelijk. Maar wat zijn de alternatieven? De overstap naar Windows 11 is namelijk niet altijd mogelijk.

Gelukkig staan de leden van HCC niet alleen in deze. Overal in het land worden regelmatig presentaties gegeven over het stoppen van Windows 10 en wat de alternatieven zijn. Er is vast de komende maanden een presentatie bij jou in de regio. Raadpleeg hiervoor regelmatig de HCC-agenda. Het is ook slim om je in te schrijven voor de gratis nieuwsbrieven van jouw regio en de interessegroep HCC!windows. Op die manier blijf je automatisch op de hoogte.

Je kunt je als HCC-lid eenvoudig voor de gratis nieuwsbrieven aan- en afmelden. Klik op deze link (mogelijk dien je eerst nog even in te loggen) en klik dan op het tabblad Mijn nieuwsbrieven. Ook daar vind je diverse tabbladen. Per tabblad kun je aanvinken wat je wilt ontvangen en vervolgens klik je op de knop Verzenden. Ga daarna naar een ander tabblad en herhaal je handelingen. Je dient dus per tabblad op de knop Verzenden te klikken.

Ben je geen lid van HCC maar wil je wel een nieuwsbrief ontvangen, bijvoorbeeld van HCC!windows? Ga dan naar windows.hcc.nl, kies bovenaan voor HCC en klik vervolgens op Aanmelden nieuwsbrief HCC!windows. Vul je gegevens in en klik op Verzenden.