De vrijwilligers van HCC!modelbaanautomatisering zijn in januari 2025 begonnen aan een nieuwe demobaan. Er is al een aantal stappen gezet. Zo is er een definitief baanplan, de materialen zijn besteld en de modules zijn al gemaakt door Ad de Laat.

Er wordt nu gewerkt aan een seinplan en een schematisch baanplan. Daarna kan het bouwen starten.

Op de website gaan we een blog van de vorderingen bijhouden. Die kun je vinden onder Activiteiten > Demobanen. Voorlopig heet de baan Demobaan 2025. Als er een definitieve naam bedacht is veranderen we dat. Het bestuur heeft in de ledenvergadering om suggesties voor een naam gevraagd.

Let op: om de pagina met het blog te kunnen bezoeken, dien je lid te zijn van de Interessegroep modelbaanautomatisering. Als HCC-lid kun je eenvoudig én gratis lid worden. Log in als lid van HCC op hcc.nl. Ga vervolgens naar deze pagina. Klik op Mijn groeperingen. Zet een vinkje bij HCC!modelbaanautomatisering en sluit af met een muisklik op Interessegroepen bijwerken.