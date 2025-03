Microsoft stopt na 22 jaar met Skype

Na 22 jaar komt er een einde aan de communicatiedienst Skype. Microsoft, dat het platform 14 jaar geleden overnam, trekt op 5 mei definitief de stekker eruit. Het bedrijf zet volledig in op Teams, een dienst die vooral binnen het bedrijfsleven populair is. Skype-gebruikers zullen voortaan op dat platform terechtkunnen.

Skype werd in 2003 gelanceerd door de Zweedse ondernemer Niklas Zennström en zijn Deense zakenpartner Janus Friss. De dienst maakte videobellen via internet toegankelijk en groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. Op het hoogtepunt had Skype zo’n 300 miljoen gebruikers. In 2023 waren dat er nog 36 miljoen, maar hoeveel het er nu zijn, is onbekend.

Jeff Teper, die bij Microsoft verantwoordelijk is voor Skype, bedankt de gebruikers voor hun jarenlange steun. "Skype heeft ons veel inzichten gegeven, die we de afgelopen zeven jaar hebben benut om Teams verder te ontwikkelen", zei hij in een interview met TechCrunch.

Gebruikers krijgen tien weken om een keuze te maken over hun account. Ze kunnen hun contact- en chatgeschiedenis overzetten naar Teams of hun gegevens downloaden voordat de dienst verdwijnt.