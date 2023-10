Op de HCC!kennisdag wordt de nieuwe Interessegroep HCC!linux officieel opgericht. Op die dag worden ook twee workshops over Linux georganiseerd. De nieuwe Interessegroep wil graag een indicatie van de hoeveelheid deelnemers. Daarom worden belangstellenden verzocht zich vooraf aan te melden. Aanmelden kan alleen wanneer je bent ingelogd als lid van HCC.

Wilgenzaal 10.15 - 12.00 uur

Workshop Linux Mint (laptop zelf meenemen)

In het begin wordt kort behandeld waarom je Linux zou gebruiken. Daarna wordt er uitgelegd hoe je zelf Linux Mint kunt installeren op je eigen laptop. Omdat HCC dit keer geen notebooks meeneemt, is het handig om je eigen notebook mee te nemen naar de HCC!kennisdag. Ook kun je hulp krijgen bij het updaten naar Linux Mint 21.2.

Presentatoren: Peter de Bruin en Cees Heij

KLIK HIER OM JE VOOR DEZE WORKSHOP AAN TE MELDEN

Wilgenzaal 13.30 - 14.45 uur

Workshop Linux Mint Cinnamon – cloud-koppeling

Na onze diverse workshops over de installatie van Linux Mint Cinnamon op je computer en je hiermee enige tijd ervaring hebt opgedaan, kan de vraag opkomen of het niet mogelijk is om je Cloud opslag te gebruiken in je Linux omgeving. Dit kan, en hoe je dit doet is het onderwerp van deze presentatie/workshop. Met een stap voor stap aanpak wordt duidelijk hoe je de koppeling met diverse Drives kunt realiseren. Microsoft OneDrive, Google Drive en het Zwitserse pCloud gaan we koppelen (mounten), waardoor deze benaderbaar worden in het Linux-bestandsbeheerprogramma NEMO.

Omdat HCC dit keer geen notebooks meeneemt, is het zeker handig om je eigen laptop mee te nemen. Dan kun je tegelijk met deze uitgebreide workshop/presentatie de door jou gewenste cloud koppelen (mounten). Aansluitend kun je ook nog even meenemen hoe je Cinnamon in enkele minuten kunt upgraden, want 21.2 is inmiddels de actuele versie. Uiteraard zullen er vragen zijn over andere aspecten van je installatie. Wij helpen je ook hiermee graag verder.

Presentatoren: Peter de Bruin en Cees Heij

KLIK HIER OM JE VOOR DEZE WORKSHOP AAN TE MELDEN