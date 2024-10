Slimme apparaten: steeds vaker te vinden in ons dagelijks leven

In de afgelopen jaren is ons dagelijks leven alsmaar gemakkelijker en comfortabeler geworden door de komst van slimme apparaten. Uit divers onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlanders gebruikmaken van dergelijke apparatuur, zoals slimme speakers, automatische zonweringen, slimme verlichting, slimme alarmsystemen en meer.

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom het gebruik van slimme apparatuur enorm is gestegen. Zo maken deze apparaten ons leven gemakkelijker en comfortabeler. In dit artikel vertellen we je daar graag meer over en geven we je meer inzicht in de voordelen en de toekomst van slimme apparaten.

Wat zijn slimme apparaten precies en waar moet je aan denken?

Grote kans dat je een of meer slimme apparaten in huis hebt staan. Slimme apparaten zijn elektronische apparaten die je via een internetverbinding met een smartphone of tablet of met je stem kunt bedienen. Hierbij staat ‘slim’ voor het feit dat dit soort apparaten op basis van verzamelde informatie taken en automatiseringen kunnen uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld via een app op je smartphone de lampen in je huis aan- en uitzetten, kijken wie er voor je deur staat met een slimme videobel of je slimme zonwering van Zonwering-fabriek.nl bedienen en je kunt verschillende automatiseringen instellen.

Denk aan het instellen van een compleet lampenschema of aan een rooster waarop je verwarming aan en uit gaat. Wat bijzonder is aan slimme apparaten is dat ze ook op basis van je dagelijkse routine leren wanneer welke apparaten worden gebruikt en ze zo een eigen schema kunnen maken. Hierdoor zijn slimme apparaten in menig huishouden in Nederland (en de rest van de wereld) onmisbaar geworden, omdat ze je leven net iets gemakkelijker en vooral comfortabeler maken. Je kunt met behulp van één toestel meerdere apparaten in je huis bedienen en zelfs op een afstand gebruiken.

Dit soort slimme apparaten zijn onder andere verkrijgbaar

Er zijn verschillende soorten smart home apparaten verkrijgbaar voor je woning. Een van de meest bekende en meest voorkomende apparaten is de slimme speaker, zoals de Google Nest, die met behulp van Google Assistant en jouw stemcommando verschillende opdrachten uit kan voeren. Denk aan het afspelen van muziek, maar ook aan het beheren van je agenda of het uitleggen van bepaalde begrippen. Andere slimme apparaten die je regelmatig in een huishouden tegenkomt zijn onder andere de volgende devices.

Slimme zonwering in huis: alsmaar populairder

Veel mensen beschikken bijvoorbeeld over slimme zonwering, zoals slimme screens en zonneschermen. Dit soort zonwering kan met behulp van je smartphone of tablet worden bediend en kan zelfs automatisch worden geopend (en gesloten) op specifieke tijden. Ook kun je slimme zonwering afstemmen op je verlichting en op basis van het weer, zodat je altijd de juiste stand van je zonwering voor de ramen hebt. Ideaal!

Slimme verlichting is niet meer weg te denken

Daarnaast is slimme verlichting onmisbaar in menig huishouden. Dit zijn slimme lampen die je kunt bedienen via een app op je smartphone of met behulp van een spraakopdracht. Wat zo handig is aan slimme lampen is dat je schema’s in kunt stellen voor wanneer ze aan of uit moeten gaan, zelfs wanneer je er niet bent. Ook kun je slimme lampen koppelen aan andere smart home apparaten, zodat ze samen kunnen werken.

Energie en geld besparen met een slimme thermostaat

En wat dacht je van een slimme thermostaat? Dit apparaatje is in steeds meer huishoudens in ons land te vinden. Hiermee kun je de temperatuur in je huis automatisch aanpassen aan je voorkeuren. Ook hier is het mogelijk om bepaalde schema’s in te stellen voor wanneer je er wel of niet bent. Daarbij kunnen slimme thermostaten leren van je dagelijkse routine, zodat je energie en geld kunt besparen op de momenten dat je er niet bent.

Voordelen van slimme apparaten: wat is de toekomst ervan?

Logischerwijs zitten er verschillende voordelen aan het gebruik van slimme apparaten die via het internet verbonden zijn met je smartphone of tablet; anders zouden niet zoveel mensen er gebruik van maken. Het grootste voordeel is logischerwijs het gemak dat je ermee kunt ervaren. Je kunt je smart home apparaten overal bedienen vanaf je smartphone, waar je ook maar bent. Dit betekent dat je altijd controle hebt over je huis en dat je de nodige energie (en dus geld) kunt besparen.

Wat ook prettig is, is dat slimme apparaten vaak voor een veiligere woning kunnen zorgen. Met slimme zonwering creëer je een fijner binnenklimaat, met een slimme videodeurbel zie je zo wie er voor de deur staat zonder open te hoeven doen en je kunt investeren in slimme beveiligingssystemen voor je huis. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we in de toekomst nog veel meer gebruik gaan maken van deze technologie. Experts verwachten bijvoorbeeld zelfs dat er robots worden gemaakt die het huishouden voor ons kunnen gaan doen. Of dat echt gaat gebeuren, is nog even afwachten, maar we kunnen wel stellen dat smart home apparatuur een erg interessante ontwikkeling is.