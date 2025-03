Samen met Glaspoort zorgt KPN nu voor dekking van 63 procent van de Nederlandse huishoudens met glasvezel. De focus bij glasvezeluitrol is in 2024 verlegd van het aanleggen van basisinfrastructuur in de straat naar het aansluiten en activeren van huishoudens en bedrijven. In 2025 gaat KPN volop door met deze accentverschuiving in de aanleg, zo meldt het bedrijf in zijn jaarverslag over 2024.

We kennen ze bijna allemaal wel: die oranje sprietjes die bij huizen tussen de straatstenen naar boven wijzen. De afgelopen jaren heeft KPN fors geïnvesteerd in het leggen van glasvezel in veel gebieden, maar het daadwerkelijke aansluiten in de woningen leek minder prioriteit te hebben. Dat is sinds vorig jaar veranderd. KPN legt nu juist het accent op het aansluiten en daarmee aan het wegwerken van de oranje sprietjes uit het straatbeeld.

Ook in het mobiele netwerk zijn weer flinke stappen gezet, meldt KPN. Door de versterking met het 3,5 GHz-frequentiepakket kan KPN de volgende fase van 5G-diensten ingaan met meer capaciteit in drukke gebieden, waardoor de mobiele ervaring voor alle gebruikers van het KPN-netwerk wordt verbeterd.