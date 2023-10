KPN komt met 4 Gbit/s internetsnelheid

Vanaf 23 oktober introduceert KPN de hoogste internetsnelheid van Nederland: 4 Gbit per seconde zowel voor het downloaden als het uploaden. Daarmee wordt met ongekende snelheden internetten mogelijk voor een deel van de Nederlandse glasvezelhuishoudens. Het nieuwe glasvezelnetwerk van KPN dat momenteel op heel veel plekken in Nederland wordt aangelegd, maakt zelfs nog hogere snelheden in de toekomst mogelijk.

“De behoefte aan sneller én krachtiger internet neemt steeds meer toe en inmiddels is 1 Gbit/s uitgegroeid tot de nieuwe standaard”, aldus Robin Clements, EVP Consumentenmarkt bij KPN. “Daarom spelen we hierop in en verhogen we de snelheid van ons glasvezelinternet. Met de introductie van 4 Gbit/s bieden wij het snelste internet voor thuis aan en kan iedereen op elk apparaat met dezelfde hoge internetsnelheid zijn ding doen. Handig als iedereen in huis tegelijk online wil zijn. Of je nu lekker thuiswerkt, je favoriete game binnen no time wilt downloaden óf een heel seizoen van je favoriete serie achter elkaar kijkt. Op volle snelheid online, iedereen tegelijk. Daar doen we het voor.”

De nieuwe hoogste snelheid is vanaf introductie beschikbaar voor glasvezelklanten die sinds 2021 zijn aangesloten op het nieuwste glasvezelnetwerk van KPN, met zogenaamde XGS-PON-technologie. Stap voor stap wordt deze groep verder uitgebreid, totdat uiteindelijk iedereen die is aangesloten op het glasvezelnetwerk van KPN hierover beschikt. Samen met Glaspoort rolt KPN in een rap tempo glasvezel uit. Eind 2026 wil KPN zo’n 80 procent van alle Nederlandse huishoudens op glasvezel hebben aangesloten.

Consumenten en kleinzakelijke klanten die de hoogste snelheid van 4 Gbit/s in huis willen halen, krijgen een speciaal modem van KPN, de Box 14 die geschikt is voor snelheden tot 10 Gbit/s. Het modem beschikt over Wifi-6, waarmee je betere wifi-prestaties in huis kunt verwachten. Ook sluit het apparaat qua specificaties aan bij de wensen van veeleisende gebruikers.

Wie van 4 Gbit/s gebruik wil maken, moet daar wel voor in de buidel tasten. Je betaalt er € 67,50 per maand voor, en dat is 15 euro duurder dan 1 Gbit/s. Het goedkoopste KPN-glasvezelabonnement is 100 Mbit/s. Die kost € 42,50.

Sinds 2021 past KPN de nieuwe XSG-PON technologie toe in zijn glasvezelnetwerken, dit is inmiddels beschikbaar op circa 1 miljoen adressen. Op termijn zullen alle Nederlandse huishoudens die zijn aangesloten op glasvezel van KPN gebruik gaan maken van deze technologie, die nog veel hogere snelheden in de toekomst mogelijk maakt. KPN testte een jaar geleden het internet van de toekomst met snelheden van wel 20 Gbit/s up en down. KPN heeft een open netwerk, dit betekent dat ook andere providers deze snelheden aan klanten kunnen aanbieden.