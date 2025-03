Het Windows Subsysteem voor Linux (WSL) is een functie van Microsoft die het mogelijk maakt om een volledige Linux-omgeving te draaien op Windows. Dit biedt je de mogelijkheid om de kracht van Linux te benutten zonder de vertrouwde Windows-omgeving te verlaten. Onlangs is er een webinar gehouden over het Windows Subsysteem. Deze is nu online te bekijken.

WSL is een compatibiliteitslaag die het mogelijk maakt om Linux-binaire uitvoerbare bestanden (in ELF-formaat) native op Windows 10 en Windows 11 te draaien. Dit betekent dat je Linux-commando's en -tools kunt gebruiken alsof je op een echte Linux-machine werkt, maar dan binnen je Windows-besturingssysteem.

Klik hier om de webinar op de website van HCC!windows te bekijken.