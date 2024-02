John Vanderaart geeft workshop DALL-E

Zaterdag 10 februari is John Vanderaart op de Regiobijeenkomst van HCC in Haarlem aanwezig. Hij zal daar een workshop geven over DALL-E.

We kennen John Vanderaart allemaal als columnist van PC-Active. Daarnaast beantwoordt hij vragen van lezers van PC-Active in de rubriek Inbox en schrijft hij elke week een korte column voor pcactive.nl.

Zaterdag 10 februari geeft hij van 13.30 tot 14.30 uur een workshop Dall-E. Maar wat is dat nu precies? DALL-E is, laten we zeggen, het grafische broertje van ChatGPT. Voorzie DALL-E van de juiste instructies en de leukste afbeeldingen worden bijkans automatisch voor je gegenereerd. Upload eigen foto's voor een nog realistischer resultaat. Je weet letterlijk niet wat je ziet! John Vanderaart neemt je mee achter de schermen van DALL-E en je mag je mobiele telefoon en je laptop meenemen.

Verkoop producten met hoge kortingen

Tijdens de Regiobijeenkomst kunnen HCC-leden producten met korting tot wel 75% bij HCC!kennemerland aanschaffen. Op is op. Klik hier om te zien welke producten verkocht zullen worden.

Vragen

Net als op elke regiobijeenkomst zitten er vrijwilligers klaar om je te helpen met uiteenlopende computervragen. Denk aan softwarehulp (Linux, Mac, Windows), smartphone, videobewerking, hardware en meer. Je bent van harte welkom tussen 13.15 en 16.15 uur in:

Wijkcentrum De Wereld

Laan van Berlijn 1

2034 SB HAARLEM

U kunt in de buurt gratis parkeren.