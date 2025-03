Is jouw telefoon al vakantieproof?

Je kunt je smartphone thuis al goed voorbereiden op je vakantie, zodat je ter plaatse geen problemen hebt met bereik, kosten of belangrijke informatie. Hier zijn enkele handige stappen:

1. Verbinding en kosten

๐Ÿ”น Dataverbruik beperken: Controleer je bundel en zet roaming uit als je buiten de EU reist.

๐Ÿ”น Wifi-oplossingen: Installeer apps zoals WiFi Map om gratis wifi-netwerken te vinden.

๐Ÿ”น Offline kaarten downloaden: Gebruik Google Maps of Maps.me om kaarten offline te bewaren.

๐Ÿ”น Telefoonnummer opschrijven: Noteer je nummer en IMEI-code (via *#06#), handig bij verlies of diefstal.

2. Veiligheid en back-ups

๐Ÿ”น Back-up maken: Sla foto's, contacten en bestanden op in Google Drive, iCloud of OneDrive.

๐Ÿ”น Zoek mijn telefoon activeren: Zorg dat je via Google (Android) of Apple (iPhone) je toestel kunt traceren.

๐Ÿ”น Veilige ontgrendeling: Gebruik een veilige pincode of vingerafdrukscanner.

๐Ÿ”น Belangrijke documenten opslaan: Scan paspoort, tickets en verzekeringspapieren en zet ze in een beveiligde app zoals Google Drive of OneDrive.

3. Handige apps installeren

๐Ÿ”น Vertaalapp: Google Translate met offline taalbestanden.

๐Ÿ”น Valuta-omzetter: XE Currency of een andere valuta-app.

๐Ÿ”น Vluchtinfo: App van je luchtvaartmaatschappij.

๐Ÿ”น Weer-app: AccuWeather of WeatherPro.

๐Ÿ”น Gezondheidsapps: Medische ID bijwerken in de telefoon en reisverzekering-app installeren.

4. Accu en accessoires

๐Ÿ”น Powerbank meenemen: Handig voor lange dagen zonder stopcontact.

๐Ÿ”น Wereldstekker: Check of je een andere stekker nodig hebt.

๐Ÿ”น Energie besparen: Donkere modus, batterijbesparing en onnodige apps sluiten.

Zo ben je goed voorbereid en voorkom je stress op reis.