HCC OP BE!EEF BEURS 10 T/M 14 SEPTEMBER

De grootste 50PlusBeurs van Europa viert dit jaar haar 30-jarig jubileum en verandert de naam in Be!eef.

Be!eef biedt een unieke ervaring vol entertainment, gezelligheid en inspiratie, waar het motto ‘Later is nu’ centraal staat. Be!eef de vernieuwde 50PlusBeurs met HCC mee. In deze nieuwe opzet ontdek je naast allerlei themapaviljoens zoals ‘Culinair plein’, ‘Woontoekomst’, ‘Vitaliteitsplein’, ‘Geld & Recht’, ‘Reisarena’, ‘Creatief Atelier’ en ‘Tech-hub’ natuurlijk ook een grote stand van HCC, waar alle leden van HCC, maar ook alle (nog) niet-leden van harte welkom zijn!.

Be!eef, de vernieuwde 50PlusBeurs, is van 10 tot en met 14 september 2024 in Jaarbeurs Utrecht, open van 10.00 - 17.00 uur.

HCC, daar Beleef je de digitale wereld mee! De Be!eef Beurs, die plaatsvindt van 10 tot 14 september 2024, is dé plek waar je alles kunt ontdekken om het leven volop te beleven. Met een nieuwe naam en frisse inspiratie bruist de Be!eef Beurs van entertainment, gezelligheid en informatie. Op de beurs is HCC aanwezig met een grote stand (Hal 8, stand E04), waar verschillende interessegroepen aanwezig zijn. Zin in een stukje vliegen met de flight simulator? Of wil je ontdekken wie jouw voorouders waren? Hulp nodig met jouw computer, smartphone of tablet? Het kan allemaal bij onze HCC-stand!

Word lid van HCC en Beleef het allemaal mee!

Ben jij nog geen lid van de tofste vereniging voor liefhebbers van de digitale wereld? Dan is dit je kans!

Word HCC-lid tijdens de Be!eef Beurs en ontvang maar liefst €20,- retour op je entreeticket plus een computerspecial t.w.v. €13,00. Is jouw partner ook geïnteresseerd? Die mag zelfs gratis lid worden! Meer informatie vind je bij onze stand E04 in hal 8.

Waarom lid worden?

- Een levendige community van gelijkgestemden: ontmoet, wanneer en waar je wilt, andere tech-enthousiastelingen bij onze evenementen!

- Ontvang 6 keer per jaar hét computerblad van Nederland, PC-Active, t.w.v. € 6,15 - Ga gratis naar tientallen presentaties en workshops door heel Nederland.

- Krijg hulp en advies bij vragen over zaken als telefoons, tablets computers.

- Word lid van een interessegroep, zoals Genealogie, Drones, 3D, Apple, Drones, Flightsim, Fotografie, enz.

- Allerlei voordelen, zoals korting bij verzekeringen, producten, boeken en meer.

- Word lid van onze Interessegroep Seniorenacademie en ontvang daarbijhet magazine Compulinks, HET tijdschrift naar de digitale wereld vol handige tips en trucs voor ouderen.

Nog meer redenen om de Be!eef Beurs te bezoeken:

- Ontdek nieuwe interesses en activiteiten. Laat je inspireren door het uitgebreide aanbod van workshops, demonstraties en lezingen. Van creatieve activiteiten tot sportieve uitdagingen en verre reizen: er is voor ieder wat wils!

- Maak kennis met interessante producten en diensten Ontdek de nieuwste trends op het gebied van gezondheid, wonen, financiën, reizen en meer. Praat met deskundige standhouders en vind alles wat je nodig hebt om jouw leven optimaal te beleven.

- Ontmoet nieuwe mensen en maak nieuwe vrienden.

Onze HCC-stand op de Be!eef Beurs is de perfecte plek om leuke mensen te ontmoeten met wie je interesses deelt. Doe mee met diverse activiteiten en geniet van een gezellige dag uit.

HCC, de grootste vereniging voor liefhebbers van computers en tech! HCC-leden verkennen samen met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid de digitale wereld. Van hulp bij vragen over computers, tablets en smartphones tot het samen verkennen van de wereld van nieuwe technologie, zoals AI, Robotica, Domotica, Fotografie, Programmeren, Open SourceDrones en nog veel meer. Zowel voor doorgewinterde experts als beginnelingen: sluit je aan en laat je door HCC inspireren!

Onze stand: Hal 8, stand E04

Kom langs op de stand van HCC en maak kennis met onze vrijwilligers. Zij kunnen je alles vertellen over onze vereniging en de vele activiteiten die we organiseren. En natuurlijk kun je bij ons terecht voor al je vragen over computers, tablets en smartphones. Van de vele HCC interessegroepen zijn de volgende groepen aanwezig op de Be!eef Beurs: - 3D - Android - Apple - Drones - Flight simulator - Foto video - Genealogie - Modelbaanautomatisering - Open Source - Seniorenacademie - Windows. Mis deze unieke beleving niet!

Met korting naar Be!eef

Tickets kosten normaal € 23,50 p.p. Via deze link kun je vooraf je ticket(s) kopen met een goede korting en betaal je slechts € 16:00 p.p.! Gebruik dan wel de actiecode NB30B

Be!eef

10 t/m 14 september 2024

Jaarbeurs Utrecht

Open van 10.00 – 17.00 uur

www.beleefevent.nl