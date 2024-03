28 maart 2024, Marco Mekenkamp

Je kunt gewoon zaterdag komen. Je hebt namelijk ook een digitale ledenpas. Ga naar hcc.nl, log in en kies in het dropdown-menu HCC voor Mijn digitale ledenpas. Mocht je dit niet lukken, kom dan evengoed. Bij de HCC-entree kunnen ze je op basis van jouw NAW-gegevens opzoeken in de ledenadministratie en je zo toegang verlenen.