Iedereen, dus ook niet HCC!-leden, kon foto's insturen t/m 31 juli jl. dus de mogelijkheid tot uploaden van foto's is inmiddels verstreken en momenteel is de jury hard aan de slag gegaan om de mooiste foto's te selecteren voor de scheurkalender.

Op 5 oktober gaan we de scheurkalender bij de HCC!kennisdag in Expo Houten lanceren. Alle inzenders krijgen in september hiervoor een uitnodiging. Erg leuk natuurlijk om erbij te zijn, want wie weet staat jouw foto in de kalender.

Aan alle inzenders: heel erg bedankt voor het insturen van zoveel ontzettend mooie foto's en tot ziens op de HCC!kennisdag.