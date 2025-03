HCC vanaf nu nog beter zichtbaar op sociale media

Zoals je misschien al hebt gemerkt, is HCC sinds kort actief op meer socialemediaplatforms. We zaten zal op Facebook maar zijn nu ook actief op LinkedIn en Instagram. Dit is voor ons een belangrijke stap in het moderniseren en verder versterken van onze vereniging.

De afgelopen tijd hebben we gezien dat sociale media nog belangrijker zijn geworden voor het bereiken van een groter publiek. Dit is dan ook de reden dat we hebben besloten HCC sterker zichtbaar te maken op deze platforms.

Op onze socialemediakanalen delen we niet alleen actueel nieuws, maar ook inspirerende verhalen, handige tips en natuurlijk mooie foto’s van onze activiteiten en evenementen. Het is voor ons een manier om de enorme diversiteit binnen onze vereniging te laten zien en tegelijkertijd te tonen wat wij als vereniging kunnen bijdragen aan de wereld van technologie. Van een artikel over de nieuwste ontwikkelingen in IT tot een terugblik op een succesvolle bijeenkomst van een van onze werkgroepen: het is allemaal te vinden op onze sociale media.

Maar hier komt jouw belangrijke rol in het verhaal. Het zou geweldig zijn als jij, als lid van HCC, onze berichten zou willen liken, zodat we zien dat ze gewaardeerd worden. Nog veel mooier zou het zijn als je onze berichten wilt delen in je eigen netwerk. Op deze manier kunnen we samen de naamsbekendheid van HCC vergroten en meer mensen bereiken die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en het lidmaatschap van onze vereniging.

Ik kan me voorstellen dat je je misschien afvraagt hoe dit precies werkt en of dit wel past bij jouw gebruik van sociale media. Laat me je geruststellen: het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn! Het enige wat je hoeft te doen, is ons te volgen op de platformen Facebook, LinkedIn of Instagram, afhankelijk van waar je zelf actief bent. Vervolgens kun je, wanneer we een bericht plaatsen dat je aanspreekt, simpelweg een like geven en/of het bericht met je eigen vrienden en volgers delen. Het delen van berichten is een eenvoudige maar krachtige manier om HCC onder de aandacht te brengen bij mensen die misschien nog niet van onze vereniging hebben gehoord. Jouw steun kan echt het verschil maken!

Voor degenen die nog niet bekend zijn met sociale media, geef ik graag wat praktische tips.

FACEBOOK:

Facebook is een platform waar we niet alleen nieuws delen, maar ook interactie hebben met onze leden. Het is een ideale plek om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan andere HCC-leden.

Via deze link kom je op het FaceBook account van HCC

LINKEDIN

LinkedIn is een platform dat perfect past bij de zakelijke en professionele kant van onze vereniging. Hier delen we bijvoorbeeld interessante artikelen over ontwikkelingen in de IT-wereld en presenteren we HCC als een serieuze speler binnen de digitale gemeenschap.

Via deze link kom je het LinkedIn account van HCC

INSTAGRAM

Instagram ten slotte is een platform waar we vooral visueel laten zien wat er allemaal gebeurt binnen HCC: van gezellige bijeenkomsten tot sprekende beelden van onze evenementen en workshops.

Via deze link kom je op het Instagram account van HCC.

Door actief betrokken te zijn bij onze socialemediakanalen help je niet alleen HCC beter zichtbaar te maken, je zorgt er ook voor dat anderen kunnen profiteren van het netwerk, de kennis en de ervaringen die wij als vereniging aan iedereen willen bieden.

Daarnaast wil ik je graag laten weten dat we als Hoofdbestuur ontzettend blij zijn met alle leden die zich al actief inzetten voor HCC, zowel online als offline. Jouw betrokkenheid maakt de vereniging sterker en we hopen dat jij, samen met de vele anderen, een waardevolle bijdrage blijft leveren aan de toekomst van HCC.

Tot slot wil ik je bedanken voor je voortdurende steun aan HCC. Dankzij leden zoals jij kan HCC blijven groeien. Ik hoop dan ook van harte dat je onze nieuwe socialemedia-initiatieven ondersteunt en zo bijdraagt aan een nog grotere zichtbaarheid van HCC.

Als je vragen hebt over het gebruik van sociale media of over hoe je ons kunt volgen, aarzel dan niet om contact op te nemen met mij via voorzitter@hcc.nl

Met vriendelijke groet,

Wijnand van Swaaij

Voorzitter/Secretaris HCC