HCC-aanbieding: Raspberry Pi 5 Starter Kit met Heatsink Case + Fan!

In samenwerking met Elektronika voor jou biedt HCC een unieke aanbieding voor de Raspberry Pi 5! Deze krachtige minicomputer is perfect voor wie internet, e-mail en tekstverwerking als voornaamste toepassingen gebruikt. Dankzij de heatsink-behuizing met ventilator blijft je Pi altijd koel en beschermd, zonder dat je een aparte behuizing nodig hebt.

Eenvoudig in elkaar te zetten

De Raspberry Pi 5 is in slechts enkele minuten klaar voor gebruik: vier schroefjes vastzetten en de SD-kaart plaatsen. Mocht je hulp nodig hebben, dan kun je terecht bij de HCC-bijeenkomsten, waar we je graag helpen met de montage en installatie.

De kit bevat:

Raspberry Pi 5

64GB Micro SD-kaart (Transcend) met Raspberry Pi OS

Heatsink-behuizing met ventilator

27W PD voeding

HDMI naar Micro HDMI kabel (1,8 meter)

Keuze uit twee varianten:

Raspberry Pi 5 4GB voor €99,95

Raspberry Pi 5 8GB voor €121,49

Optionele accessoires:

Raspberry Pi Toetsenbord (zwart/grijs of rood/wit) – €19,95

Raspberry Pi Muis (zwart/grijs of rood/wit) – €8,95

Beleef Beurs 14-16 september

HCC!opensource is van donderdag 14 t/m zaterdag 16 september aanwezig op de Beleef Beurs.

Laat je HCC-pas zien en koop direct je Raspberry Pi 5! Betaling kan uitsluitend via pin.

Ook kunnen we je daar verder helpen met al je problemen op opensource gebied en kunnen we je veder helpen met de Raspberry Pi

Bestellen via het formulier

Kun je niet naar de beurs, of wil zeker zijn dat hij niet is uitverkocht?

Alleen HCC-leden kunnen gebruik maken van deze aanbieding door eerst in te loggen en vervolgens het bestelformulier in te vullen en te verzenden.

Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

Let op: we versturen de Pi niet op. Je kunt je bestelling alleen afhalen tijdens de aangegeven bijeenkomsten. Mis deze kans niet en bestel snel!