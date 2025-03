Het aantal gebruikers van ING Mobiel Bankieren groeit nog altijd. Inmiddels heeft ING 6 miljoen klanten die de ING Mobiel Bankieren App gebruiken voor het doen van hun bankzaken. De grootste stijging ten opzichte van vorig jaar is bij 66-plussers.

Het gebruik van de app is populair in alle leeftijdscategorieën. Maar opvallend is dat het aantal 66-plussers die de app zijn gaan gebruiken, het meest is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In het afgelopen jaar kwamen er bijna 80.000 66-plussers bij die de App zijn gaan gebruiken.

Net als bij andere leeftijdscategorieën, gebruiken ook 66+ers steeds minder Mijn ING (web), sms TAN of de scanner. Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders voelt zich niet comfortabel bij digitaal bankieren. Ze zijn bang dat ze er niet uitkomen en maken zich zorgen over veiligheid.