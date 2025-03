Ga mee op foto-excursie naar Elfia in Haarzuilens op 12 april

Op 12 april organiseert de FotoClub van HCC!zuidoost-brabant een foto-excursie naar Elfia, het grootste en meest spectaculaire fantasy-evenement van Europa! Dit is de kans om je fotografieskills naar een hoger niveau te tillen in een magische omgeving vol kleurrijke kostuums, indrukwekkende personages en sprookjesachtige decors.

Elfia kan op verschillende manieren worden waargenomen. Sommigen kennen het als een festival, sommigen als een kostuumbijeenkomst. Misschien hou je ervan als een koninkrijk. Het is echter ook een verhaal; een verhaal met een moraal, met een ethiek; met personages met zowel goede daden als gebreken. Maak kennis met de boosaardige sinistere gravin Catherina, de pompeus avontuurlijke ontdekkingsreiziger professor markies Alberto, de wild onvoorspelbare tovenaar Salem, de onwrikbare koning Roel en last but not least, de nieuw opgekomen jonge ELF.

Degenen die zich aanmelden, verzamelen bij Station Eindhoven. De groep reist dan per trein en pendelbus naar het terrein van het majestueuze Kasteel de Haar in Haarzuilens (even ten westen van Utrecht). Daar kan iedereen zich onderdompelen in een wereld van fantasy, steampunk, middeleeuwen en sciencefiction – perfect voor het maken van unieke en adembenemende foto’s!

Wat kun je verwachten tijdens Elfia?

prachtige kostuums en creaties van bezoekers

live optredens van folk- en fantasybands

spannende workshops over zwaardvechten, magie en cosplay

gezellige marktkramen met fantasy-artikelen en handgemaakte sieraden

heerlijk eten en drinken in middeleeuwse stijl (zoals mede en geroosterd vlees)

een magische setting rond het kasteel met sfeervolle tuinen en vijvers

Wil je mee? Meld je dan snel aan door een mailtje te sturen. In april ontvang je dan alle details over het vertrek vanaf Eindhoven.

Belangrijk: lees hier de huisregels voor fotografen op Elfia.