Fit met apps? Deze apps wil je dan kennen!

Van veel mensen is het een voornemen wat maar niet tot uiting komt; gezonder eten en meer bewegen. Het is in de drukke wereld van vandaag de dag ook niet gek dat dit al snel op de to-do lijst verdwijnt. Toch is het wel iets wat ontzettend belangrijk is en óók steeds belangrijker lijkt te worden. Uit steeds meer onderzoeken komt naar voren dat het hebben van een fit en vitaal leven veel ziektes en narigheid op latere leeftijd kan voorkomen. Het is dus wel een onderwerp waarvan het aan te raden is om eens een beetje aandacht aan te besteden. Gelukkig is hier vandaag de dag online heel wat hulp voor in te schakelen in de vorm van verschillende apps en programma’s. Benieuwd welke apps jij echt wilt kennen om online in je beste vorm ooit te komen? Lees snel verder.

De basis

Voor sommige tools hoef je tegenwoordig al geen eens een app meer te downloaden, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is bijvoorbeeld een voordelige Samsung telefoon te kopen bij Odido. Op deze telefoons zitten namelijk al standaard apps en programma’s om je basisgezondheid op orde te brengen. Denk aan de Samsung Health app waarvan we wel kunnen zeggen dat deze het beste is van wat er op de markt is. Van het bijhouden van je stappen, snelheid en hoogte, tot het monitoren van je slaap. Dit zit standaard al gewoon allemaal in je telefoon. Dus kijk eens goed rond op je telefoon en je zult versteld staan van wat er al is. Neem wel een telefoon met een grote data- en minutenbundel. Dit gaat er namelijk voor zorgen dat het halen van je dagelijkse stappen net wat makkelijker gaat. Met lekker een podcast in je oren en op die manier een aantal stappen zetten; dan is dat doel zo gehaald.

De aanvullende apps

Los van de bovenstaande standaard apps is het goed om nog een aantal apps te omarmen, denk aan een app om je voeding te monitoren zoals Lifesum of FatSecret. Daar kun je je eten bijhouden en kun je kijken hoeveel voedingsstoffen je per dag binnenkrijgt en waar voor jou nog eventueel de uitdaging ligt. Daarnaast is het slim om een app te downloaden waarmee je dagelijks een HIIT workout kunt doen zoals 7-minute workout. Hier zijn vele mogelijkheden voor en probeer er eentje die past bij jouw voorkeuren. De trainingsapps van Nike en de Sworkit apps zijn ook zeker aanraders. Ook is het slim om ook een app voor je cardio sessies aan te schaffen, een app zoals Strava is heel motiverend want daarmee kun je je resultaten ook nog eens delen met vrienden en sportmaatjes.

Ten slotte is rust in de drukke maatschappij van vandaag de dag ook belangrijk. Een app die je rust in je hoofd geeft is dan ook slim om te installeren. Denk aan een app met yoga, pilates en meditatie oefeningen. Deze kunnen jou even helemaal meenemen in een relaxte mindset en zorgen ervoor dat je opgeladen de dag in gaat of juist de dag afsluit. Wanneer je uit bovenstaande categorieën allemaal een app hebt geïnstalleerd, zul je merken dat jij binnen no-time de fitste versie van je zelf wordt en dat allemaal dankzij de technologie van vandaag de dag. Succes!