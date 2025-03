Facturatie 2025 gestart

Sinds eind januari is de Ledenadministratie van HCC overgegaan naar een nieuw administratiesysteem en zijn zij weer gestart met de jaarlijkse facturatie. Vanwege de overgang naar het nieuwe systeem kan het zijn dat de factuur er dit jaar iets anders uit ziet dan je van ons gewend bent. De lay-out is veranderd en het factuurnummer heeft een andere opstelling.

Veelgestelde vragen

Waarom staat PC-Active separaat op de factuur, is dit een los abonnement?

De PC-Active is sinds eind 2013 het vaste verenigingsblad geworden van HCC en daarmee een vast onderdeel van het HCC-lidmaatschap en geen separaat abonnement. De enige reden dat wij dit apart op de factuur vermelden is vanwege de verschillende btw-tarieven.

Wat zijn de bankgegevens van HCC? Klopt het dat het rekeningnummer is gewijzigd?

Het rekeningnummer is per 1-1-2025 gewijzigd. Hieronder staat het nieuwe rekeningnummer t.n.v. HCC.

IBAN: NL15RABO0375448179

BIC code: RABONL2U

Wanneer je betaalt via handmatige overboeking en je ervoor kiest om via de iDeal-link te betalen, kan het zijn dat je een ander rekeningnummer ziet. Dit is het rekeningnummer van Stichting Mollie Payments. Alle iDeal betalingen verlopen via deze Stichting, die deze betalingen achteraf weer aan ons overmaakt.

Waar kan ik terecht voor nog meer vragen over de facturatie?

De contactgegevens van de Ledenadministratie en nog meer vragen over de facturatie kun je hier vinden.