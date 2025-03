Ontdek de toekomst van zorg tijdens de E-health lezingen, van 1 tot 25 maart op verschillende locaties door Nederland. E-health maakt gebruik van technologie om zorg eenvoudiger en toegankelijker te maken. Van online consulten tot het delen van medische gegevens: leer hoe digitale gezondheidszorg de zorgervaring voor jou kan verbeteren. De presentatie belicht de waarde van e-health voor zorggebruikers en bespreekt ook mogelijke nadelen. De lezingen zijn voor HCC-leden gratis toegankelijk. Mis het niet!

E-health is, eenvoudig gezegd, het gebruik van computers en het internet om je gezondheid te verbeteren. Het kan betekenen dat je via een app met een dokter praat, of dat je een website gebruikt om je medische gegevens in te zien. Dit omvat bijvoorbeeld online consultaties met artsen, het gebruik van gezondheidsapps om je gezondheid te monitoren, en het delen van medische gegevens via veilige online platforms.

Het doel van e-health is om het voor mensen makkelijker te maken goede zorg te krijgen én voor zorgverleners om efficiënter en effectiever zorg te leveren. E-health wordt ook wel digitale gezondheidszorg genoemd. Lees hier meer over e-health.

