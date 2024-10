Digitaal veilig: HCC helpt!

Digitale fraude kan ons allemaal overkomen. Helaas zijn er kwaadwillenden die op allerlei manieren proberen onze gegevens te ontfutselen, bijna altijd met de bedoeling om ons financieel te benadelen. Om dit te kunnen voorkomen, is het zeer belangrijk dat meldingen van (vermoeden van) digitale oplichting of een poging daartoe bij iedereen zo snel mogelijk bekendgemaakt worden.

Daarom vraagt HCC aan iedereen, leden en niet-leden meldingen van digitale oplichting en andere vormen van cybercriminaliteit bij HCC bekend te maken via dit formulier. Het is ontzettend belangrijk dat we als vereniging nog veel meer samenwerken om ieders digitale veiligheid te waarborgen en hackers en andere digitale oplichters geen kans geven. Door verdachte praktijken snel te melden en elkaar te waarschuwen, kunnen we voorkomen dat onschuldige personen slachtoffer worden van online oplichting.

Wat doen we met jouw melding?

Zodra er bij HCC een melding binnenkomt van oplichtingspraktijken, zullen de HCC- specialisten de melding direct onderzoeken en indien nodig alle HCC-leden waarschuwen. Op deze manier hopen we al onze HCC-leden beter te kunnen beschermen en meer samen te werken aan een nog veiligere digitale omgeving.

Daarom vragen we iedereen om direct het formulier in te vullen en te verzenden wanneer je een verdachte activiteit tegenkomt. Geef daarbij dan wel duidelijk aan wat de verdachte activiteit inhoudt en wanneer en hoe deze heeft plaatsgevonden. Indien gewenst kan de melding ook anoniem ingezonden worden

Samen staan we sterk en kunnen we een verschil maken tegen kwaadwillende personen of organisaties. Bedankt voor je aandacht en inzet voor digitale veiligheid.

Laten we samen werken aan een veiligere digitale wereld voor ons allemaal, jong en oud.