Digitaal rijbewijs komt eraan!

De transitie van het traditionele roze papier naar het compacte roze pasje is inmiddels voltooid, en in de komende jaren wordt de volgende stap gezet: de introductie van het digitale rijbewijs. Onderhandelaars van het Europees Parlement hebben hierover inmiddels een akkoord bereikt.

Binnen enkele jaren wordt het niet langer verplicht om een fysiek rijbewijs bij je te dragen tijdens het rijden. In plaats daarvan komt er een digitaal rijbewijs, een ontwikkeling die al geruime tijd wordt besproken. Naar verwachting zal het digitale rijbewijs tegen 2030 in alle 27 EU-lidstaten worden geaccepteerd als bewijs van rijbevoegdheid.

Dit digitale rijbewijs wordt opgeslagen in een speciale ‘digitale portemonnee’ op de smartphone. Het gaat hierbij niet om bestaande platforms zoals Google Wallet, maar om een door de EU ontwikkelde applicatie. De geldigheid van het digitale rijbewijs wordt maximaal vijftien jaar, maar er zijn uitzonderingen. In landen waar het rijbewijs tevens als identiteitsbewijs wordt gebruikt, zoals Nederland, geldt een maximale geldigheid van tien jaar. Voor vrachtwagen- en busrijbewijzen blijft de termijn vijf jaar, en lidstaten krijgen de vrijheid om de geldigheidsduur voor oudere bestuurders (65+) te verkorten.

Voor wie liever vasthoudt aan het fysieke rijbewijs, is er geen reden tot zorgen. De digitale variant wordt een extra optie, maar vervangt de fysieke pas niet. Bestuurders kunnen dus zelf kiezen welke vorm zij willen gebruiken.

Strengere regels, maar lagere leeftijdsgrenzen voor beroepschauffeurs

Met de invoering van het digitale rijbewijs worden ook nieuwe EU-brede regels geïntroduceerd voor het behalen ervan. Zo worden medische keuringen verplicht, met tests op onder andere zicht en cardiovasculaire gezondheid (zoals hartfalen en beroertes). Daarnaast worden extra lesonderdelen toegevoegd, waaronder veilig telefoongebruik tijdens het rijden, bewustwording van dode hoeken, het correct openen van autodeuren, het gebruik van rijhulpsystemen en het veilig rijden in winterse omstandigheden.

Om het tekort aan beroepschauffeurs aan te pakken, worden de leeftijdsgrenzen voor vrachtwagen- en busrijbewijzen verlaagd. De minimumleeftijd voor een vrachtwagenrijbewijs daalt van 21 naar 18 jaar, en voor een busrijbewijs van 24 naar 21 jaar. Bovendien krijgen EU-landen de mogelijkheid om 17-jarigen toe te staan een vrachtwagen of bestelbus te besturen, mits zij onder begeleiding rijden van een ervaren chauffeur.

Hoewel er een voorlopige overeenkomst is bereikt, moet deze nog formeel worden goedgekeurd door zowel de Europese Raad als het Parlement. Zodra dit proces is afgerond, krijgen de EU-lidstaten vier jaar de tijd om de nieuwe regels om te zetten in nationale wetgeving en de invoering ervan voor te bereiden.