Dick Elzinga benoemd tot erelid van HCC

Tijdens de vergadering van de HCC!ledenraad op 29 maart 2025 is Dick Elzinga benoemd tot erelid van onze vereniging. Dit is een welverdiende erkenning van de enorme inzet en toewijding die Dick al jarenlang heeft getoond voor HCC.

Dick is gedurende zeer veel jaren betrokken bij HCC en heeft door de jaren heen talloze bijdragen geleverd die onze vereniging sterker en succesvoller hebben gemaakt. Zijn onmiskenbare talent voor oraniseren, zijn ondernemende geest en zijn onvermoeibare inzet voor de HCC-gemeenschap hebben de vereniging gevormd zoals we die vandaag kennen. Of het nu ging om het organiseren van evenementen, het geven van lezingen, etc, Dick was altijd bereid om zijn kennis en ervaring te delen.

Zijn vermogen om mensen te verbinden en enthousiasme op te wekken, heeft heel HCC geïnspireerd om ons gezamenlijke doel na te streven: het bevorderen van de digitale kennis en het creëren van een inclusieve gemeenschap voor onze leden.

Van harte gefeliciteerd, Dick, en dank je wel voor alles wat je hebt gedaan voor HCC en hopelijk nog lang zult blijven doen.



Wijnand van Swaaij

Voorzitter/Secretaris HCC!hoofdbestuur