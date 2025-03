De Windows gebruikersdag, georganiseerd door HCC!windows, gaat definitief plaatsvinden op zaterdag 24 mei 2025 vanaf 10.00 uur. Eerder was er nog sprake van een andere datum. Lees alles over deze gebruikersdag en hoe je je als vrijwilliger kunt aanmelden. En daar hoef je echt geen specialistische kennis voor nodig te hebben, want ook op andere vlakken (denk aan promotie, communicatie en logistieke ondersteuning) zijn handjes nodig.

Lees hier alles over de Windows gebruikersdag.