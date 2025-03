We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de nieuwe HCC!scheurkalender 2026 met jullie beelden van de mooiste plekken in Europa! Vanwege enkele technische mankementen met het upload-formulier is het helaas (tijdelijk) nog niet mogelijk om een foto te uploaden. Maar gelukkig hebben we een tijdelijke oplossing :

Iedereen kan nu een foto insturen naar: scheurkalender@hcc.nl Vermeld bij je foto(‘s) titel, duidelijke, leuke omschrijving van de plek, de plaats en het land. En uiteraard naam, adres en postcode/woonplaats. We hebben al een paar juweeltjes binnen en zijn heel benieuwd naar welke foto’s jullie nog meer voor ons in petto hebben!