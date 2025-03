Bijeenkomst Werkgroep AI-gebruik 8 maart

Op zaterdag 8 maart houdt de werkgroep AI-gebruik (onderdeel van de HCC Artificiele Intelligentie interessegroep) zijn tweede bijeenkomst. Geplande onderwerpen zijn:

11:00 - ca 13:00: Sessie voor beginners over de installatie, het gebruik, en het experimenteren met een AI-chatbot, door werkgroepinitiator Rico Sondak. Wie hieraan wil deelnemen kan een eigen laptop meenemen, of een smartphone met 5G internet; tafels en stroomvoorziening voor de laptopgebruikers zijn aanwezig, alsmede, hopelijk voldoende, wifi-capaciteit.

over de installatie, het gebruik, en het experimenteren met een AI-chatbot, door werkgroepinitiator Rico Sondak. Wie hieraan wil deelnemen kan een eigen laptop meenemen, of een smartphone met 5G internet; tafels en stroomvoorziening voor de laptopgebruikers zijn aanwezig, alsmede, hopelijk voldoende, wifi-capaciteit. ca. 13:30 - ca. 14:30: Presentatie over AI en Kunst, door Christine van Stralen, directeur van het Dutch Digital Arts Museum Almere en Frederik van Schagen, een kunstenaar die veel met AI werkt.

Na deze geplande onderwerpen is er mogelijk nog tijd voor een gespreksronde waarin tips, ervaringen en problemen kunnen worden uitgewisseld.

Let op! Om de deelnemers aan de beginnersinstructie goed te kunnen begeleiden, en omdat er ook ruimte voor tafels nodig is, is de capaciteit van de zaal beperkt: we kunnen helaas slechts aan 20 deelnemers plaats bieden. Aanmelden vooraf is dus noodzakelijk!

Dat kan, als je eerst bent ingelogd op onze website (met uw HCC-gebruikersnaam en -wachtwoord), met de knop op deze pagina. Aanmeldingen per e-mail kunnen ditmaal helaas niet worden gehonoreerd.

Natuurlijk is 20 deelnemers niet veel. Geïnteresseerden die zich niet meer kunnen aanmelden omdat het aantal van 20 is bereikt, kunnen een e-mail sturen naar voorzitter@ai.hcc.nl met als onderwerp "Instructie chatbot". Bij voldoende belangstelling zouden we later dit jaar een extra sessie kunnen organiseren.

Voor de presentatie van mevr. van Stralen kunnen we eventueel wat stoelen bijzetten zodat er nog wat mensen kunnen aanschuiven, maar ook dan is de zaalcapaciteit beperkt: je komt dan op eigen risico, vol is vol!

Zaterdag 8 maart 11:00 tot 15:00

De Dissel

Disselplein 6

3829 MD Hooglanderveen