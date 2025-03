Bijeenkomst van de werkgroep AI-gebruik zaterdag 5 april in Hooglanderveen

Nog nooit was het zo snel en eenvoudig geweest om een applicatie, op een pc, tablet of smartphone te installeren, die een snelle toegang verschaft tot bijna alle kennisgebieden. Nog nooit was het eerder mogelijk om een dialoog te voeren met een computer die in staat is te "denken" en de menselijke intelligentie probeert na te bootsen. Nog nooit heeft een innovatie zo'n impact op ons dagelijks leven gehad..

De komst van ChatGPT en de razendsnelle ontwikkeling van AI, die niet meer te stoppen lijkt, zullen ons leven en de maatschappij op een onomkeerbare manier veranderen. Er zijn niet alleen fascinaties en succesverhalen, maar sommige wetenschappers en AI-pionieren, waarschuwen op de negatieve gevolgen, gevaren en risico’s van AI en de verdere ontwikkelingen.

HCC wil deze snelle innovatieve ontwikkeling van AI niet missen. Als grootste computerclub van Nederland is het haar missie om technologische vooruitgangen te volgen en haar leden te stimuleren om van elkaar te leren, zodat nieuwe ontwikkelingen niet onopgemerkt blijven. Al jaren houdt de interessegroep AI zich bezig met de technieken van kunstmatige intelligentie. Maar de komst en populariteit van ChatGPT, dat op eenvoudige wijze in ons dagelijks leven gebruikt kan worden en tal van mogelijkheden biedt, hebben het hoofdbestuur van HCC ertoe aangezet de AI-activiteiten een nieuwe impuls te geven.

Op 1 februari jl. werd de werkgroep AI-gebruik opgericht, als onderdeel van de interessegroep AI, met als doel een platform te bieden voor het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen en elkaar te ondersteunen bij het praktische gebruik van AI-toepassingen. De doelgroep bestaat uit leden die niet te diep in de techniek willen duiken, maar wel de praktische voordelen van AI willen benutten in hun dagelijks leven. Maar ook om enigszins inzicht te krijgen van de wereld van AI en de ontwikkelingen.

De huidige chatbots, zoals ChatGPT, CoPilot en DeepSeek, helpen ons bij het schrijven van artikelen, brieven, e-mails, gedichten, vertalingen, en zelfs het genereren van code in verschillende programmeertalen. Ze kunnen ondersteuning bieden bij het gebruik van je computer of om problemen op te lossen. Je kunt zelfs een dialoog voeren, waarbij je kunt doorvragen totdat je het begrijpt. De chatbot blijft geduldig en geeft geen frustratie aan wanneer je doorvraagt. Dit is slechts een kleine greep uit de vele mogelijkheden. Indien gewenst kun je een chatbot ook lokaal installeren om offline te werken. Dit zorgt voor veiligere omgeving, waarbij je gegevens niet naar het internet gaan en kun je zonder tijdslimiet experimenteren.

Op 6 maart jl. is een nieuwe chatbot genaamd Manus gereleased. Manus onderscheidt zich fundamenteel van de bestaande chatbots, door toegang te kunnen verschaffen tot een complete computeromgeving. Dit betekent dat Manus autonoom taken kan uitvoeren in een digitale omgeving.



Heb je belangstelling in AI en wil je meer weten over de mogelijkheden en ontwikkelingen op dit gebied, bezoek dan de bijeenkomsten van de HCC-interessegroep AI. Elke maand, vaak op de eerste zaterdag van de maand, is er een bijeenkomst waarin we informatie, kennis, ervaringen, tips en ideeën uitwisselen en van elkaar leren. Door kennis en ervaring op te doen, krijgen we beter inzicht in de wereld van AI. Dit is niet alleen essentieel om de voordelen en mogelijkheden van AI verantwoord te benutten, maar ook om de beperkingen en fouten van AI te kunnen herkennen en begrijpen. AI-toepassingen zoals ChatGPT zijn nog relatief jong, maken nog fouten en hebben nog hun kinderziektes.

De volgende bijeenkomst van de werkgroep AI-gebruik is op zaterdag, 5 april van 11.00 -15.00 uur in de Dissel, Disselplein 6, Hooglanderveen. Het thema is ‘offline met een chatbot werken’. In verband met de capaciteit van de vergaderzaal is het aantal deelnemers beperkt tot 25 personen. Aanmelden is mogelijk via de website HCC!ai, na inloggen, door te klikken op de agenda van 5 april van de werkgroep AI-gebruik. [Werkgroep AI-gebruik]