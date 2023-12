Bereikbaarheid HCC rond de feestdagen

Het einde van het jaar 2023 nadert. Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van het Verenigingsbureau en de Ledenadministratie?

Verenigingsbureau

De laatste werkdag van 2023 voor de medewerkers van het Verenigingsbureau in Haarlem is vrijdag 22 december. Zij zijn die dag tot 13.00 uur te bereiken. Het Verenigingsbureau is daarna gesloten tot en met maandag 1 januari 2023. De medewerkers van het Verenigingsbureau zijn weer aanwezig vanaf dinsdag 2 januari 2024, 09.00 uur.

Ledenadministratie

Wegens de feestdagen is de HCC-ledenadministratie (085 - 0130 124) dit jaar voor het laatst telefonisch te bereiken op dinsdag 19 december. Van donderdag 21 december tot en met zondag 1 januari 2024 is de Ledenadministratie gesloten. De medewerkers staan weer voor u klaar vanaf dinsdag 2 januari 2024.

HCC!vraagbaak

De vrijwilligers van de HCC!vraagbaak (085 - 044 1808) zijn voor technische vragen of vragen over HCCnet op werkdagen bereikbaar, met uitzondering van maandag 25 en dinsdag 26 december. Omdat oud & nieuw in een weekend valt, is er op die dagen sowieso geen ondersteuning.