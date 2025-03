AVM op MWC: innovatieve oplossingen voor 10G glasvezel, 5G en Mesh Wi-Fi

AVM presenteert op MWC 2025, dat van 3 tot 6 maart wordt gehouden in Barcelona, de nieuwste FRITZ!Box-producten voor supersnel internet via glasvezel, 5G, en langeafstands-Mesh Wi-Fi. AVM biedt FRITZ!Box-modellen die eenvoudig te installeren zijn, zowel aan de netwerkkant als door de eindgebruiker, en tegelijkertijd topprestaties leveren.

Met directe aansluiting op het glasvezelnetwerk, via een glasvezelmodem of 5G kunnen providers hun klanten razendsnel internet leveren via de nieuwste modellen: FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 4690 en FRITZ!Box 6860 5G.

In Barcelona presenteert AVM ook nieuwe Mesh Wi-Fi-oplossingen, zoals de FRITZ! Mesh Set 4200, die compatibel is met elke internetmodem en zorgt voor een aanzienlijk groter wifibereik. Daarnaast introduceert AVM twee nieuwe Wi-Fi 7-repeaters, de FRITZ!Repeater 1700 en FRITZ!Repeater 2700, die samenwerken met een FRITZ!Box of routers van andere fabrikanten om internet in elke hoek van het huis te brengen.

De nieuwe FRITZ!Box 5690 XGS is ontworpen voor de XGS-PON-standaard, wat snelheden tot 10 Gbit/s via glasvezel mogelijk maakt. Met krachtige Wi-Fi 7, een 10-gigabit WAN/LAN-poort en het volledige scala aan functies voor telefonie, smart home en netwerkopties die je van FRITZ!Box kent, is dit de ideale glasvezel-gateway voor alle digitale toepassingen thuis.

Gebruikers die reeds een glasvezelmodem hebben geïnstalleerd, kunnen de nieuwe FRITZ!Box 4690 als router inzetten om de wifiprestaties verder te verbeteren. Dit model beschikt niet alleen over een 10-Gbit/s WAN-poort, maar ook over een 10-Gbit/s-interface en drie 2.5-Gbit/s LAN-poorten, naast high-end Wi-Fi 7 voor optimale dekking. En het biedt de vertrouwde functies zoals VPN, smart home, telefonie, ouderlijk toezicht en een firewall.

5G-snelheid voor thuis en onderweg

De FRITZ!Box 6860 5G biedt razendsnel internet via het mobiele netwerk, met ondersteuning voor zowel 5G (NSA, SA) als LTE en datasnelheden tot 1,3 Gbit/s. Dankzij de krachtige Mesh Wi-Fi met Wi-Fi 6, een DECT-basisstation voor telefonie en smart home-toepassingen. Dankzij het compacte en robuuste ontwerp kan het apparaat zowel binnen als buiten worden gebruikt. Daarnaast biedt de FRITZ!Box 6860 5G flexibele plaatsingsmogelijkheden dankzij Power over Ethernet (PoE) voor zowel stroom- als dataverbinding. In combinatie met een andere FRITZ!Box kan het apparaat ook dienen als back-upoplossing voor instabiele vaste internetverbindingen.

Groot bereik: nieuwe FRITZ!Repeaters met Wi-Fi 7

Verder presenteert AVM tijdens MWC de FRITZ!Repeater 1700 en FRITZ!Repeater 2700, twee nieuwe modellen die de Wi-Fi 7-standaard ondersteunen. Zelfs in woningen met meerdere verdiepingen of ingewikkelde indelingen zorgen deze Mesh-repeaters moeiteloos voor een sterk en stabiel Wi-Fi-signaal in elke kamer. Als onderdeel van een krachtig Mesh-systeem verbeteren de FRITZ!Repeaters de latentie, snelheid en doorvoercapaciteit, terwijl ze flexibel inzetbaar zijn en bovendien compatibel met routers van andere fabrikanten. Met de gratis ‘FRITZ!App Wi-Fi' kunnen gebruikers eenvoudig de ideale plaats voor de repeater bepalen.

Het complete Wi-Fi-pakket: de nieuwe FRITZ!Mesh Set 4200

Nieuw in het AVM Mesh Wi-Fi-assortiment is de FRITZ!Mesh Set 4200. Dit uitgebreide Mesh Wi-Fi-systeem bevat de bewezen FRITZ!Repeater 3000AX met Wi-Fi 6 en wordt geleverd als set van twee of drie apparaten. De FRITZ!Mesh Sets kunnen flexibel worden ingezet en gekoppeld aan een FRITZ!Box, een router van een andere fabrikant of direct aan een glasvezelmodem. Ze bieden een uitbreidbaar Mesh-systeem voor krachtige wifi en ondersteunen vertrouwde FRITZ!-functies zoals gasttoegang, automatische tijdschakeling en ouderlijk toezicht. De installatie verloopt snel en eenvoudig via de gratis MyFRITZ!App.

Hier vind je meer technische details over bovengenoemde FRITZ!-producten.