Aftrap van Project één-minuutfilmpjes op HCC!kennisdag

HCC!fotovideo wil het gezamenlijk maken van korte filmpjes stimuleren en lanceert hiervoor het project “één-minuutfilmpjes”. Het doel is HCC-leden die interesse hebben in creatieve activiteiten aan te moedigen om video’s te produceren die maximaal één minuut duren. De aftrap van het project is op de HCC!kennisdag van zaterdag 22 maart a.s.

Jan van Bekkum zal op de HCC!kennisdag van 10.15 tot 11.00 uur in de Elzenzaal een presentatie (Samen filmen is veel leuker) geven over het maken van één-minuutfilmpjes. Hij zal demonstreren hoe men, bijvoorbeeld op basis van een cartoon en met twee tot vier personen, binnen korte tijd een leuke video van één minuut kan creëren.

In zijn presentatie toont hij met voorbeelden wat een één-minuutfilm inhoudt, hoe je de voorbereiding van het filmen aanpakt en ontvang je tips voor het maken van opnames evenals advies over de montage ervan.

Een film maken is leuk maar samen een film maken is nog veel leuker. Een één-minuutfilm is een uitstekend project voor beginners, maar ook gevorderden kunnen hier veel plezier aan beleven. Er is geen noodzaak om dure hardware of software aan te schaffen en je kunt snel resultaat behalen.

Filmpjes die door leden worden gemaakt, kunnen op toekomstige HCC!kennisdagen besproken worden, waarbij ervaringen worden uitgewisseld. Wellicht kunnen we dan ook het “Filmpje van het jaar” kiezen.

Indien dit idee je aanspreekt, nodigen wij je van harte uit om de presentatie van Jan van Bekkum op 22 maart bij te wonen.

Ga voor alle infomatie over de HCC!kennisdag naar hcc.nl/kennisdag.