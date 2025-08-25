Weer-app van Apple op iPhone en iPad klopt vaak niet, maar waarom eigenlijk niet?

Gebruik je regelmatig de Weer-app op je iPhone of iPad? Dan is de kans groot dat je al eens (onaangenaam) verrast bent doordat de voorspellingen niet uitkwamen. Dat is een veelgehoorde klacht, zeker in ons land en bij onze zuiderburen waar het weer vaak wisselvallig is en een verkeerde verwachting je zomaar een nat pak kan opleveren. Maar hoe komt het dat de Weer-app van Apple er zo vaak naast zit?

De meestgebruikte app voor het weer

Voor veel gebruikers in Nederland en België is de Weer-app misschien wel één van de meest geopende apps op hun iPhone of iPad. Het icoontje staat standaard op ieder Apple-apparaat en lijkt dus dé plek om snel even het weer te checken. Handig voor een fietstocht, een barbecue of simpelweg om te weten of je de paraplu moet meenemen.

Zeker in de herfst- en wintermaanden, wanneer het weer grillig en regenachtig kan zijn, is een betrouwbare voorspelling van groot belang. En ook in de zomer wil je graag weten of die donkere lucht in de verte een onschuldig buitje is, of dat je beter binnen kunt blijven. Toch blijkt dat de weersverwachtingen in Apple’s app vaak niet kloppen – vooral als je verder vooruit kijkt dan een dag of twee.

Waar gaat het mis?

De belangrijkste reden dat de voorspellingen regelmatig niet accuraat zijn, heeft te maken met de bron van de gegevens die Apple gebruikt. In 2020 nam Apple de populaire weerapp Dark Sky over. De technologie van Dark Sky is sindsdien volledig geïntegreerd in Apple’s eigen Weer-app en draait nu onder de naam Apple WeatherKit API.

Om voorspellingen te maken wordt de wereldkaart opgedeeld in een soort grote blokken of rasters. Voor elk raster wordt berekend wat het weer waarschijnlijk gaat doen. In een groot land zoals de Verenigde Staten werkt dat redelijk goed: lokale verschillen vallen daar vaak minder op. Maar in een klein en dichtbevolkt land als Nederland of België gaat dat mis.

Microklimaten maken het ingewikkeld

Nederland en België kennen veel microklimaten: kleine gebieden waar het weer duidelijk anders kan zijn dan in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een stad die warmer is dan het omliggende platteland, of een kustgebied waar regenwolken eerder openbreken dan landinwaarts. Ook bossen en heuvels beïnvloeden plaatselijk het weer.

Omdat Apple’s rasters relatief groot zijn, worden die lokale verschillen vaak niet goed meegenomen. Het gevolg: de app voorspelt bijvoorbeeld zon, terwijl het in jouw stad de hele middag regent. Of juist andersom.

Verouderde data en neerslagproblemen

Daar komt nog bij dat de gegevens in Apple’s Weer-app niet continu worden bijgewerkt. Waar apps als KNMI, Buienradar of Buienalarm bijna real-time data aanbieden en per vijf minuten kunnen voorspellen waar een bui valt, werkt Apple met minder updates per dag. Dat maakt de app minder geschikt voor korte termijn of lokale voorspellingen.

Vooral bij neerslag zie je dat terug. De app kan bijvoorbeeld regen voorspellen in een groot gebied, maar het blijft gissen waar de bui precies neerkomt. In een land waar het weer per dorp of regio kan verschillen, is dat lastig.

Wat kun je beter gebruiken?

Wil je echt weten of je droog naar je afspraak fietst of of je barbecue doorgaat? Dan zijn apps als Buienradar en Buienalarm vaak betrouwbaarder. Deze diensten gebruiken zeer gedetailleerde radarbeelden en data die speciaal op Nederland en België gericht zijn. Daardoor kunnen ze veel preciezer aangeven waar en wanneer regen valt.

Dat betekent niet dat Apple’s Weer-app waardeloos is. Voor een globaal beeld – bijvoorbeeld of het morgen kouder of warmer wordt – is de app prima bruikbaar. Ook voor een korte termijn verwachting van maximaal één à twee dagen kan de app redelijk betrouwbaar zijn. Maar voor langere periodes of bij wisselvallig weer blijft het een kwestie van gokken.

Conclusie

De Weer-app van Apple is handig omdat hij standaard aanwezig is en er verzorgd uitziet, maar heeft duidelijke beperkingen voor landen met veel lokale verschillen zoals Nederland en België. De oorzaak ligt in de gebruikte WeatherKit-gegevens, die werken met te grote rasters en minder vaak ververst worden.

Wil je echt weten of je droog blijft tijdens je volgende fiets- of wandeltocht? Dan is het slim om er een tweede app naast te gebruiken – en in ons land is dat meestal Buienradar of Buienalarm. Blijf je toch bij Apple’s eigen app, houd er dan rekening mee dat de voorspelling na twee dagen steeds onzekerder wordt.

Disclaimer

Dit artikel is bedoeld voor informatieve doeleinden. De beschreven ervaringen en uitleg over Apple’s Weer-app zijn gebaseerd op openbare bronnen en praktijkvoorbeelden. HCC verstrekt hiermee geen professioneel meteorologisch advies en kan geen garanties geven over de juistheid of actualiteit van weersvoorspellingen in genoemde apps. Voor nauwkeurige en actuele weerinformatie wordt aangeraden gebruik te maken van gespecialiseerde weerdiensten.