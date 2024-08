Vakantietip van Bert van Dijk: Gratis AI kabouterpad

Onze ongeveer 35.000 HCC-leden hebben allemaal gemeen, dat zij geinteresseerd zijn in alles met wat met de digitale wereld te maken heeft. Maar zeer veel leden hebben ook nog een of meerdere andere hobbies, waar ze voldoening uit halen en waar zij zo enthousiast over zijn dat ze deze hobby ook met de andere HCC-leden willen delen. Zo ook Bert van Dijk, de penningmeester van HCC!apple Het seizoensthema is nog steeds "fotograferen met je smartphone" en Bert heeft zijn wandelhobby mooi kunnen combineren met dit seizoensthema:

Gratis AI kabouterpad met historisch dorpsprondje

Met je smartphone kun je elke dag met je (klein)kinderen dichtbij de A2 (afslag Waardenburg/Haaften) een gratis bezoek brengen aan een nieuw kabouterpad in Tuil waaraan ook enkele vrijwilligers van HCC!apple hebben meegewerkt. De initiatiefnemer, die met zijn kinderen veel kabouterpaden heeft bezocht, is heel blij met het eindresultaat en de daarbij horende website kabouterpadtuil.nl Als je een mooie wandeling wil maken met een leuk en informatief verhaal kan ik geen beter kabouterpad bedenken om aan te raden.

Omdat Bert van Dijk van HCC!apple in zijn dorp al eerder had meegewerkt om met rondjetuil.nl een nieuw natuurpad met een historische rondwandeling te realiseren hebben zij in een paar jaar tijd het plan voor een kabouterpad samen verder uitgewerkt. Daarbij kwam de Apple computer hobby van Bert erg van pas. In dit artikel op pcactive.nl lees je hoe hij met AI mooie sprookjesachtige afbeeldingen heeft gemaakt waar de Efteling in haar begindagen jaloers op zou zijn geweest. Samen met een groep vrijwilligers is er in korte tijd een verrassend mooi kabouterpad gemaakt. Via QR codes beleef je bij elke kabouterpaal een doorlopend avontuur met Kolkie en Kolkelientje de bloemkabouters van het Kolkenbosch en kom je diverse leuke verrassingen tegen. De wandeling kun je op twee manieren iets langer maken. Je loopt dan via het historische dorpsrondje of een ingekorte versie daarvan ook langs een eeuwenoud wiel en een spannend pad door de griend van het Kolkenbosch. Na afloop kan elke bezoeker bij (de achterkant van) het bijenhotel gratis een groen kabouterdiploma ontvangen met zijn eigen voornaam en als herinnering een leuke foto maken.

TIP: Op de parkeerplaats van het kabouterpad kun je voor een klein bedrag één of meer rode kaboutermutsen kopen. Ook kun je daar gratis enkele natuurvriendelijke kinderboeken lenen.



Meer weten?

