Let op: SPAM berichten in omloop

De laatste tijd ontvangen wij veel klachten van HCC-leden die ongewenste berichten hebben ontvangen over het zogenaamde verlopen van hun hccnet.nl e-mailadres of het verlopen van hun antivirusabonnement. Deze berichten bevatten vaak een dringende oproep om met spoed op een link te klikken, zodat je je gegevens zou kunnen controleren en bevestigen of om abonnementen te kunnen vernieuwen. Vaak lijken deze berichten namens HCC verzonden te zijn. DIT IS ECHTER NIET HET GEVAL!!!

Helaas zijn deze berichten vaak afkomstig van oplichters die proberen je persoonlijke gegevens te stelen of schadelijke software op je computer te installeren. Dit soort berichten staan bekend als phishing en spoofing, en het is belangrijk om altijd waakzaam te blijven, vooral omdat ze (bijna) echt lijken.

Waarom zijn deze berichten helaas zo moeilijk te filteren?

Phishing- en spamberichten zijn in staat om veel automatische e-mailfilters te omzeilen. Dit komt doordat spammers en phishers voortdurend kleine wijzigingen aanbrengen in hun berichten, zoals het aanpassen van de afzender, het taalgebruik en zelfs de links die ze gebruiken. Door deze kleine wijzigingen kunnen ze ervoor zorgen dat hun berichten niet meteen worden herkend door de filters van je e-mailprovider. Dit maakt het een lastig probleem om volledig te voorkomen.

Geen enkel filter is 100% effectief in het tegenhouden van deze berichten. Dit betekent dat we allemaal extra alert moeten blijven, zodat we zelf kunnen herkennen wanneer we mogelijk te maken hebben met phishing of spam. Het is van groot belang dat jij als gebruiker bewust blijft van de risico’s en zelf de nodige stappen onderneemt om jezelf te beschermen.

Wat kun je doen?

In plaats van specifieke voorbeelden van verdachte e-mails te geven, willen we je graag voorzien van enkele algemene richtlijnen die je helpen phishing- en spamberichten te herkennen en te voorkomen:

Klik nooit zomaar op links in e-mails of berichten, vooral niet als je twijfelt over de echtheid ervan.

Zelfs als een bericht eruit ziet alsof het van een betrouwbare afzender komt, is het belangrijk om altijd voorzichtig te zijn. Spammers gebruiken vaak hetzelfde uiterlijk en taalgebruik als een legitiem bedrijf om je te misleiden. Controleer altijd de URL voordat je op een link klikt.

Zet je muis boven de link zonder erop te klikken en kijk goed naar de URL die wordt weergegeven. Klopt de URL met de officiële website van de afzender? Wees extra voorzichtig als de URL niet begint met "https://" of als er onlogische tekens in de link staan. Controleer de afzender van de e-mail.

Kijk goed naar het e-mailadres van de afzender. Spammers gebruiken vaak een e-mailadres dat lijkt op een legitieme, maar met kleine afwijkingen zoals spelfouten of vreemde domeinnamen. Bijvoorbeeld, in plaats van een e-mailadres eindigend op "@hccnet.nl", kan het eindigen op "@hccnet1.nl" of iets dergelijks. Let goed op! Bij twijfel, neem altijd contact op via de officiële kanalen.

Als je niet zeker weet of een bericht legitiem is, neem dan contact op met de organisatie waarvan het bericht afkomstig zou moeten zijn. Doe dit via de officiële contactgegevens die je kunt vinden op de officiële website van de organisatie, niet via de contactgegevens die in de verdachte e-mail zelf staan.

Samenvatting van de kernboodschap:

Klik nooit op links in verdachte e-mails.

Controleer altijd de URL van de links die je ontvangt.

Let goed op de afzender van het bericht.

Neem bij twijfel altijd contact op via de officiële kanalen.

Jouw rol in de bescherming van je gegevens:

Het is essentieel dat we allemaal goed op de hoogte zijn van de gevaren die phishing en spam met zich meebrengen. Ondanks de inspanningen van e-mailproviders en beveiligingssoftware om deze berichten te filteren, blijft het belangrijk dat jij zelf alert blijft en voorzorgsmaatregelen neemt om je gegevens te beschermen.

Wij zullen je in de toekomst blijven voorzien van nuttige informatie en tips om jezelf en je gegevens te beschermen tegen oplichting. Houd onze reguliere nieuwsbrieven in de gaten voor meer updates en informatie over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,



Wijnand van Swaaij

Voorzitter Hoofdbestuur van HCC